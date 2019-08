Waldbrände Gran Canaria: Mehr als 2000 Menschen evakuiert

Feuer brach Samstagabend in Stadt Valleseco und Dorf Tejeda aus. Insgesamt bereits 1500 Hektar verbrannt. Feuer soll durch Nachlässigkeit verursacht worden sein. Ein Mann wurde verhaftet.

© APA/AFP/DESIREE MARTIN

Erneut ist in den Bergen der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria ein Waldbrand ausgebrochen. Mehr als 2000 Menschen hätten im Zentrum der Insel in Sicherheit gebracht werden müssen, teilte der Sicherheitsrat der kanarischen Regierung, Julio Perez, mit.

Brände seit Vorwoche

Das Feuer war am Samstagabend in der Stadt Valleseco und dem nahe gelegenen Dorf Tejeda ausgebrochen, das vergangene Woche bereits von einem Brand betroffen gewesen war. Insgesamt waren im Gebiet um die Gemeinden Tejeda und Artenara südwestlich der Hauptstadt Las Palmas rund 1500 Hektar verbrannt. Etwa 1000 Menschen waren vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Ein Mann wurde verhaftet, weil er das Feuer vermutlich durch Nachlässigkeit verursacht haben könnte.