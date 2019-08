Milliardär wurde tot in seiner Gefängniszelle entdeckt, berichten die "New York Times" und weitere US-Medien übereinstimmend.

© (c) AP

Der Prozess gegen den wegen Misshandlung minderjähriger Mädchen angeklagten US-Unternehmer Jeffrey Epstein sollte im kommenden Juni beginnen. Nun wurde der Milliardär tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, berichten die "New York Times" und weitere US-Medien übereinstimmend. Die Behörden gehen von einem Suizid aus.

Epstein soll über Jahre Dutzende Mädchen missbraucht haben - im heurigen Juli wurde er dann vom FBI festgenommen worden, als er von einer Frankreichreise mit seinem Privatjet zurückkehrte. Laut Anklage baute er zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring auf. Epstein plädierte auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung hätten Epstein bis zu 45 Jahre Haft gedroht.

Bereits in der vergangenen Woche war Epstein US-Medienberichten zufolge verletzt in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden - nähere Informationen zu diesem Vorfall gab es jedoch zunächst nicht. Der 1953 in New York Geborene hat unter anderem als Lehrer und Investmentbanker gearbeitet und sich immer gerne mit Stars und Politikern in der Öffentlichkeit gezeigt.