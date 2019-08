Ein 17-Jähriger soll einen Sechsjährigen von einer Aussichtsplattform im zehnten Stock des Kunstmuseums Tate Modern in London geworfen haben. Der Bub schwebte in Lebensgefahr, ist nun aber stabil.

Rätselhafte Gewalttat in der Tate Modern © APA/AFP

Ein 17-Jähriger soll einen Buben von einer Aussichtsplattform im zehnten Stock der Tate Gallery of Modern Art in London geworfen haben. Der Sechsjährige, der mit seiner Familie das Kunstmuseum besucht hatte, schlug der Polizei zufolge auf einem Dach im fünften Stock des Museums auf und wurde an Ort und Stelle versorgt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus, es schwebte zunächst in Lebensgefahr. Jüngsten Berichten zufolge konnte es aber stabilisiert werden. Der Jugendliche wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen, wie Scotland Yard am Sonntag mitteilte.

Nach Angaben der Polizei gibt es keinen Hinweis darauf, dass der 17-Jährige das Kind kannte. Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag. Zu dem Zeitpunkt sollen Tausende Besucher in dem Museum gewesen sein, darunter viele Familien mit Kindern.

Museum gesperrt

Das Museum für moderne Kunst wurde nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt. Später konnten die Besucher das Gebäude aber verlassen. Die Polizei nahm die Aussagen mehrerer Augenzeugen auf.

Die Tate Modern ist eines der weltweit größten Museen für zeitgenössische Kunst. Sie war im vergangenen Jahr mit 5,9 Millionen Besuchern die beliebteste Touristenattraktion Großbritanniens. Das Museum ist in einem umgebauten Kraftwerk an der Themse untergebracht.