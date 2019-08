Nach einem Sechsfachmord in der kroatischen Hauptstadt Zagreb sucht die Polizei unter Hochdruck nach dem Täter.

Nächtlicher Großeinsatz in Zagreb © Marin Tironi / Pixsell

Die amtliche Nachrichtenagentur HINA berichtet, in einem Haus im Süden von Zagreb seien am Donnerstagabend die Leichen von sechs Menschen entdeckt worden. Demnach hatten Nachbarn gegen 21.30 Uhr Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Die Opfer wurden nach ersten Angaben erschossen. Die Polizei startete eine großangelegte Suchaktion nach dem Täter. Angaben zur Identität der Opfer wurden zunächst nicht gemacht.

Nach Berichten der kroatischen Zeitung "24sata" ereignete sich die Tat im Stadtviertel Kajzerica. Bei den Opfern soll es sich um zwei Männer, drei Frauen und ein zehnjähriges Kind handeln. Einzig ein siebenjähriges Kind habe das Massaker überlebt.

Die Polizei will vorerst über die Hintergründe des grausigen Verbrechens keine Angaben machen. In Medienberichten ist von Eifersucht die Rede. In welchem Verhältnis der Täter zu den Opfern stand, ist bislang aber unklar.

In Zagreb wurden Straßensperren errichtet, die Stadtausfahrten werden kontrolliert, die Fahndung ist aber inzwischen auf das ganze Land ausgedehnt. Der Tatort ist von der Polizei abgeriegelt.