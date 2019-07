Das Kind wurde von einem ICE überrollt, die Mutter konnte sich gerade noch retten. Sie brach mit einem Schock zusammen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Er soll versucht haben, auch noch eine dritte Person in Gleisbett zu schubsen.

© APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Im Frankfurter Hauptbahnhof hat es am Montag einen Zwischenfall mit einem Kind gegeben, berichtet der Focus. Das Kind sei nach ersten Erkenntnissen auf die Gleise geraten und offenbar von einem einfahrenden Zug überrollt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Wie "HR" berichtet, soll das Kind noch an der Unfallstelle gestorben sein. Laut "Bild handelt es sich um einen achtjährigen Buben. Auch seine Mutter wurde vom Bahnsteig gestoßen. Sie konnte sich noch retten, brach aber mit einem Schock zusammen.



Wie "Bild" und "Hessenschau" berichten, wurde das Kind angeblich von einem Mann in dunkler Kleidung auf die Gleise gestoßen. Es kam zu Tumulten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Es handelt sich laut "Bild" um einen 40-Jährigen Mann afrikanischer Herkunft. Jetzt laufen Ermittlungen, inwiefern er mit der Tragödie zu tun hat. Passanten waren ihm nachgerannt und hatten so die Festnahme ermöglicht.

Die Frankfurter Polizei spricht von "einem mutmaßlichen vollendeten Tötungsdelikt und zwei Versuchen zum Nachteil einer Mutter und ihren Kindes sowie einer weiteren Person". Die 40-Jährige konnte sich auf einen Fußweg zwischen Gleis 7 und 8 retten, ihr Kind wurde vom Zug erfasst.

Weiters heißt es in der Aussendung: "Die Polizei Frankfurt ermittelt aktuell mit Hochdruck, um die Hintergründe der Tat zu erforschen".

Das #Kind sei nach ersten Erkenntnissen auf die #Gleise geraten und von einem einfahrenden Zug überrollt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. #Frankfurt https://t.co/LfHTtXyKEZ — Echo Online (@Echo_Online) 29. Juli 2019

Die Polizei ist mit einem Großangebot vor Ort, ebenfalls die Feuerwehr. Die Gleise 4 bis 9 wurden gesperrt.

Foto © APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Geschockte Augenzeuge

"Die Leute sind heulend zusammengebrochen", meinte eine Augenzeugin, die in dem einfahrenden ICE 592 aus Düsseldorf saß. Das berichtet die Hessenschau. Mehrere Reisende mussten medizinisch versorgt werden. Der Bahnsteig sei voller Kinder gewesen, sagte die Zeugin dem hr. Eine Schaffnerin, die die Tat aus dem Zug heraus mit ansehen musste, habe geschrien, berichtete die Frau.

Aktuell läuft am #HBF #Frankfurt eine Rettungsaktion. Wir sind mit einem Großaufgebot ein Einsatzfahrzeugen vor Ort. ^tka — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 29. Juli 2019

Ähnlicher Vorfall endete tödlich

Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte ein 28-jähriger Mann am Bahnhof im niederrheinischen Voerde eine 34-jährige Frau vom Bahnsteig vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die Frau aus Voerde sei am Samstagmorgen ins Gleisbett gestürzt und von dem Regionalexpress überrollt worden, berichtete ein Sprecher der Duisburger Polizei. Trotz der Rettungsbemühungen sei sie noch vor Ort gestorben.

Der 28-Jährige wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er soll noch am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Mann stamme aus Hamminkeln und sei polizeibekannt, hieß es. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Für die Spurensicherung wurde die Bahnstrecke mehrere Stunden lang gesperrt