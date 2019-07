Bei Schüssen auf einem Volksfest in der Stadt Gilroy in Kalifornien sind Medienberichten zufolge mindestens drei Menschen getötet worden. Über die genaue Zahl der Verletzten herrschte zunächst Unklarheit.

© AP/Nhat V. Meyer

Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind einem Medienbericht zufolge drei Menschen getötet worden. Die "New York Times" zitierte am Sonntagabend (Ortszeit) ein Mitglied des Stadtrats von Gilroy, Dion Bracco, mit der Aussage, drei Menschen seien getötet und zwölf verletzt worden. Seine Informationen habe er direkt von der Polizei. Er betonte dabei, dass es sich um vorläufige Zahlen handele.

Gilroy liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von San Jose. Eine Sprecherin des Santa Clara Valley Medical Center sagte der Deutschen Presse-Agentur, fünf Menschen seien in das Krankenhaus eingeliefert worden. Zu ihrem Zustand konnte sie zunächst keine Angaben machen. Der Vorfall ereignete sich auf dem "Gilroy Garlic Festival", einem dreitägigen "Knoblauch-Fest".

Hintergründe unklar

Der Fernsehsender NBC zeigte Aufnahmen von flüchtenden Menschen, die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Tatort. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

US-Präsident Donald Trump rief unterdessen zur Vorsicht auf. Berichten zufolge sei der Schütze noch nicht gefasst, schrieb Trump am Sonntagabend auf Twitter. Die Polizei sei vor Ort. "Seid vorsichtig und passt auf!", fügte Trump hinzu.

Immer wieder kommt es in den USA zu Vorfällen mit Schusswaffen. 2017 starben deswegen knapp 40.000 Menschen in den Vereinigten Staaten. Im Oktober 2017 hatte ein Mann bei einem Musikfestival in Las Vegas ein besonders folgenschweres Massaker angerichtet: Dutzende Menschen wurden getötet, als er von einem Hotel aus auf die Menschenmenge schoss.