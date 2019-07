Facebook

Das Bild, das alles ausgelöst hat © APA/AFP/QUEENSLAND AMBULANCE SER

In Queensland im Nordosten Australiens soll künftig ein ausrangierter Rettungswagen genutzt werden, um todkranken Patienten ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Wie der Gesundheitsminister des Bundesstaats, Steven Miles, mitteilte, sollen sie zum Beispiel noch einmal ihre Kinder, Enkelkinder oder ein Museum besuchen können.

Ende 2017 hatte eine Krankenwagenbesatzung aus Queensland weltweit für Schlagzeilen gesorgt: Sie hatte auf dem Weg zum Krankenhaus einen Abstecher zum Strand gemacht, weil sich die todkranke Patientin gewünscht hatte, noch ein letztes Mal das Meer zu sehen. Ein Foto, das einen Sanitäter neben einer Krankenpritsche am Strand von Hervey Bay an der Nordostküste Australiens zeigt, ging damals um die Welt.

Diese bewegende Geschichte soll sich nun regelmäßig wiederholen. Wie Queenslands Gesundheitsminister Miles mitteilte, soll der Krankenwagen mit den nötigen Geräten ausgestattet sein und von medizinisch geschulten Ehrenamtlichen gefahren werden, um den letzten Wunsch der sterbenden Patienten "erfolgreich und sicher" zu erfüllen. Als Erste wurde am Donnerstag die 92-jährige Betty Dowsett, die palliativmedizinisch versorgt wird, in den Botanischen Garten in Brisbane gebracht. Ein ähnliches Programm gibt es bereits in den Niederlanden.