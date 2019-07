Die Donau führt dieser Tage immer weniger Wasser. In Niederbayern können einige Schiffe nicht mehr fahren.

Hitze an der Donau

Sonnenaufgang an der Donau, Tiere begrüßen weniger Schiffsverkehr © (c) APA/dpa/Thomas Warnack

Der Schifffahrt auf der Donau in Niederbayern drohen wegen des ausbleibenden Regens und sinkenden Pegeln voraussichtlich Ende der Woche große Einschränkungen. Vor allem Hotelschiffe könnten dann teilweise nicht mehr zwischen Straubing und Vilshofen fahren, weil der Wasserstand zu niedrig sein werde, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts des Bundes am Mittwoch in Regensburg.

Güterschiffe dürfen dann nur noch einen Teil ihrer Ladung transportieren oder gar nicht mehr fahren. Am Mittwoch hatte in der Früh die Fahrrinne der Donau bei Bogen (Landkreis Straubing-Bogen) eine Tiefe von 1,83 Metern. "Tendenz fallend", sagte der Behördensprecher.