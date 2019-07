Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Wegen eines Brandes auf einer Hochgeschwindigkeits-Bahnverbindung unweit von Florenz ist der Bahnverkehr in Italien auf der Nord-Süd-Achse am Montagvormittag zum Erliegen gekommen. Der Brand in einer Kabine zur Regelung des Hochgeschwindigkeits-Bahnverkehrs wurde laut Ermittlern von Unbekannten gelegt.

Die Bahnlinie Rom-Florenz wurde mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu massiven Verspätungen. Erst gegen 9.00 Uhr konnten Züge wieder fahren - allerdings mit verminderter Geschwindigkeit. Mehrere Züge fielen aus, berichteten die Staatsbahnen FS (Ferrovie dello Stato).

Die Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke zwischen Mailand und Rom mit dem Knotenpunkt Florenz ist in Italien stark befahren. Dank der Hochgeschwindigkeitszüge kann die circa 650 Kilometer lange Strecke zwischen Mailand und Rom in drei Stunden befahren werden.