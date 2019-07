Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 49-Jähriger, der seit Ende Juni im Tiroler Zillertal als vermisst galt, ist am 13. Juli in Bayern im Inn im Bereich der Staustufe Oberaudorf tot aufgefunden worden. Ein DNA-Abgleich bestätigte, dass es sich um den seit 23. Juni in Laimach abgängigen Mann handelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Österreicher war mit Freunden aus der Schweiz nach Hippach gereist. Die Gruppe hatte gemeinsam ein Fest in Laimach besucht, wo der 49-Jährige zuletzt in der Nacht gesehen wurde.