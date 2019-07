Facebook

Sujetbild © (c) APA/Ivo Machatschke

Wenige Tage nach einem Diebstahl zweier Meerschweinchen aus dem Tiergarten Recklinghausen haben die Täter Reue gezeigt. Nicht nur wurden die Tiere nach Angaben der Polizei vom Freitag zurückgebracht, es gab auch ein Entschuldigungsschreiben mitsamt einem Geldschein. Damit wollten die Täter wohl den Sachschaden begleichen, der bei dem Einbruch entstand.

Sie waren in der Nacht zum Sonntag über einen Zaun auf das Gelände geklettert und hatten das Gehege aufgebrochen. Eine Überwachungskamera zeichnete den Angaben zufolge fünf Verdächtige auf.

Tat war "sehr verwerflich"

Die Täter schrieben, es sei schwer "in Worte zu fassen, wie sehr uns das Geschehene leidtut". Die unter Alkoholeinfluss geschehene Tat am vergangenen Wochenende sei "sehr verwerflich", bedauerten sie. Sie beteuerten, sich "fürsorglich um das Wohl der Meerschweinchen gekümmert" zu haben. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben dennoch weiter, vermerkte die Vorgänge jedoch in der Akte für die Staatsanwaltschaft.