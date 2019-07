Facebook

Archivbild © APA/EPA/WU HONG

Eine schwere Explosion hat am Freitag ein Gaswerk in Zentralchina erschüttert. Im Umkreis von drei Kilometern zerbarsten nach Angaben des Staatssenders CCTV Fenster und Türen von Gebäuden. Angaben zu Opfern gab es demnach zunächst nicht. Laut CCTV liegt das Gaswerk in der Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan. Die Stadt liegt in Zentralchina.