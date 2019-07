Facebook

Ein schweres Erdbeben hat am Freitag die griechische Hauptstadt Athen erschüttert. Die Telekommunikation ist zusammengebrochen.

Nach ersten Messungen hatte das Beben eine Stärke von 5,0. Das Zentrum lag rund 25 Kilometer nordwestlich der griechischen Hauptstadt in einer Tiefe von rund 15 Kilometern, sagten Seismologen im Rundfunk. Aus diesem Grund wurde das Beben als stark empfunden. Menschen sollen in Panik auf die Straßen gelaufen sein. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gab die Stärke auf seiner Internetseite mit 4,8 an.