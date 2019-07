Jugendliche in einem Freizeitpark in Göteborg strecken den rechten Arm in dem Moment aus, wenn sie von den Kameras einer Wasser- und einer Achterbahn fotografiert werden.

Sujetbild © Digitalpress - Fotolia

Ein schwedischer Freizeitpark ringt seit längerer Zeit mit Jugendlichen, die in Fahrgeschäften den Hitlergruß zeigen. Sie sollen den rechten Arm in dem Moment ausstrecken, wenn sie von den Kameras einer Wasser- und einer Achterbahn des Parks Liseberg in Göteborg fotografiert werden.

"Das ist etwas, das wir in Liseberg nicht tolerieren können", sagte der stellvertretende Parkchef Fredrik Löfgren dem schwedischen Rundfunksender SVT. Seit Beginn der Sommersaison im April habe es etwa 40 von solchen im Bild festgehaltenen Vorkommnissen gegeben, teilte eine Sprecherin des Parks mit. In acht Fällen hat der Park demnach Anzeige erstattet, ansonsten gibt es meist Hausverbot oder Gespräche mit den Eltern. "Wir haben null Toleranz für dieses Verhalten", so die Sprecherin.

Liseberg zählt als einer der größten Freizeitparks Nordeuropas zu den meistbesuchten Touristenattraktionen Schwedens. Jährlich kommen rund drei Millionen Besucher in den Park.