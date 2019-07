Der Angreifer hatte am Haus des 67-jährigen Sozialdemokraten im deutschen Böhl-Iggelheim geklingelt. Als der Bürgermeister im Hof den Unbekannten traf, schlug dieser ihm den Angaben zufolge unvermittelt die Faust ins Gesicht.

In Deutschland ist ein Kommunalpolitiker attackiert worden. Der Bürgermeister der Stadt Hockenheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg Dieter Gummer wurde von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Motiv war zunächst unklar.

Der Angreifer habe am Montagabend am Haus des 67-jährigen Sozialdemokraten in Böhl-Iggelheim im angrenzenden Bundesland Rheinland-Pfalz geklingelt. Als der Bürgermeister im Hof den Unbekannten traf, schlug dieser ihm den Angaben zufolge unvermittelt die Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Der Politiker sei gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

Gummer erlitt demnach schwere Verletzungen und werde stationär in einem Krankenhaus behandelt. Der Täter verließ den Tatort zu Fuß. Die Motivlage sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. "Wir ermitteln in alle Richtungen." Gummer geht Ende August in den Ruhestand. Er ist seit 2004 Bürgermeister von Hockenheim. Die Stadt im Südwesten Deutschlands hat rund 22.000 Einwohner.