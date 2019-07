Facebook

Ein mit 28 Kindern und zwei Betreuern besetzter Reisebus hat auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg Feuer gefangen. Ein weiterer Betreuer, der in seinem Auto hinter der Gruppe aus Frankfurt am Main fuhr, erkannte laut Polizei am Montag Flammen am Heck des Busses. Dessen Fahrer hielt daraufhin an und ließ die Passagiere unverletzt aussteigen. Ein technischer Defekt soll die Brandursache sein. Die Kinder waren auf der Fahrt in ein Freizeitheim nach Murrhardt gesen.