In Nordrhein-Westfalen kam es womöglich wieder zu einem Übergriff auf eine 14-Jährige.

Auch in der Ruhrgebietsstadt Herne soll es Mitte Mai einen sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche gegeben haben, an dem Gleichaltrige beteiligt waren. Die Polizei Bochum ermittele deshalb bereits seit mehreren Wochen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Betroffen sei eine 14 Jahre alte Schülerin, zwei ihrer Mitschüler im Alter von 13 und 14 Jahren werden der Tat verdächtigt.

Wegen des Alters der Jugendlichen hatte die Polizei nach dem Vorfall vom 13. Mai die Ermittlungen zunächst nicht öffentlich gemacht. Über den Fall in Herne hatte zuvor die "Bild"-Zeitung (Mittwoch) berichtet.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Seit dem vergangenen Freitag sorgt ein Fall in Mülheim an der Ruhr für Aufsehen und Empörung. Dort sollen laut Polizei und Staatsanwaltschaft fünf Kinder und Jugendliche eine junge Frau vergewaltigt haben. Ein Jugendlicher sitzt in Untersuchungshaft.

In Herne hatten sich Mitte Mai laut Polizei vier Schüler im Sportpark Wanne-Eickel getroffen. Die 14-Jährige war dabei noch in Begleitung einer 13 Jahre alten Freundin. Es sei Alkohol getrunken worden und später dann zu dem sexuellen Übergriff gekommen. Laut Polizeisprecher dauern die Ermittlungen an. Nach ihrem Abschluss werde die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden.