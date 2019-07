Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Neuseeländer Allan Oldfield wurde als weltbester Schafscherer in der Kategorie Scheren-Schur © APA/AFP/GEORGES GOBET

Bei der Weltmeisterschaft der Schafscherer haben in diesem Jahr zwei Waliser und ein Neuseeländer triumphiert. Der Waliser Richard Jones gewann bei dem Wettbewerb in der zentralfranzösischen Gemeinde Le Dorat den Titel in der Kategorie maschinelle Schur, wie die WM-Organisatoren am Sonntag mitteilten.