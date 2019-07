Böblingen Schusswechsel nach Messerangriff: Mehrere Verletzte

Facebook

Verletze nach Schüssen bei Polizeieinsatz in Böblingen © (c) APA/SDMG/Dettenmeyer (Dettenmeyer)

Kurz nach 22.30 Uhr sind Polizisten zu einem Einsatz in der Bunsenstraße in Böblingen im deutschen Baden-Württemberg ausgerückt. Beim Betreten eines Mehrfamilienhauses wurden eine Polizeibeamtin und ihr Kollege im Eingangsbereich von einem 24-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Daraufhin gaben die Beamte Schüsse auf den Täter ab, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf übernommen. Die Verletzten werden in verschiedenen Kliniken medizinisch versorgt.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.