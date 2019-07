''Sagen-haft''Rattenfänger-Ampel regelt den Verkehr in Hameln

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Twitter

Die niedersächsische Stadt Hameln hat eine Ampel mit der Silhouette des legendären Rattenfängers: In der Nähe des Rathauses regelt seit Dienstag die Sagenfigur den Verkehr. Genauer: Fußgängern zeigt statt des herkömmlichen Symbols ein Rattenfänger-Logo grünes Licht, sagte Verwaltungssprecher Thomas Wahmes.

Hameln ist nicht die erste deutsche Stadt, in der das herkömmliche Symbol an einer Fußgängerampel ausgetauscht wurde. In Worms zum Beispiel wurde ein Luther-Symbol zum Ampelmännchen, in Trier Karl Marx und in Mainz die Mainzelmännchen. Zuletzt hatte der Komiker Otto Waalkes im Mai in seiner Heimatstadt Emden eine Ampel in Betrieb genommen, bei das der Grün-Symbol ihn in seiner berühmten Hüpfpose zeigt. Wien hatte bereits im Jahr 2015 anlässlich des Song Contests ausgewählten Ampelmännchen einen - auch gleichgeschlechtlichen - Partner zugeteilt.

Wie sich die Rattenfänger-Ampel auswirkt, ist noch offen. Möglicherweise kommt es so, wie Otto es für seine Ampel in Emden vorausgesagt hat: "Jetzt bleiben die Leute bei Grün immer stehen – und machen Fotos."