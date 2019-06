Neuseeland 59-Jähriger starb bei Unfall mit Elektro-Tretroller

Im Februar waren alle 1.000 Mietroller, die das auch in österreichischen Städten aktive Unternehmen Lime in Auckland auf den Straßen hat, vorübergehend aus dem Verkehr gezogen worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/dpa/Christoph Soeder

Bei einem Unfall mit einem gemieteten Elektro-Tretroller in Neuseelands größter Stadt Auckland ist am Montagabend ein 59 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der genaue Hergang ist nach Angaben der Polizei vom Dienstag noch ungeklärt. Es wird vermutet, dass dies der erste tödliche Unfall mit einem E-Scooter in Neuseeland ist.

Räder blockierten

Im Februar waren alle 1.000 Mietroller, die das auch in österreichischen Städten aktive Unternehmen Lime in Auckland auf den Straßen hat, vorübergehend aus dem Verkehr gezogen worden. Grund war, dass wegen eines Software-Fehlers an einigen Geräten die Räder blockierten. Zwei Wochen später wurden die Roller wieder erlaubt. Eine Lime-Sprecherin erklärte, das Unternehmen sei wegen des Unfalls "am Boden zerstört".