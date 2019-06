Während der Fahrt ging ein Reisebus mit 65 Schülern an Bord in Flammen auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bus mit 65 Schülern an Bord fing Feuer © (c) APA/dpa/Marcel Kusch (Marcel Kusch)

Auf der deutschen A2 ist am Montagvormittag bei Castrop-Rauxel, zwischen Dortmund und Recklinghausen, ein Bus mit 65 Schülern an Bord in Brand geraten. Es handelte sich um Realschüler aus Herten. Keiner der Insassen soll verletzt worden sein. An Bord befanden sich neben dem Busfahrer auch noch zwei Lehrer.

Der Bus konnte rechtzeitig stoppen und die Passagiere flüchteten ins Freie. Ursache dürfte ein technischer Defekt am Bus gewesen sein,