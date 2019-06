Facebook

Drei Menschen bei Großbrand in Berliner Club verletzt © Berliner Feuerwehr

Bei einem Großbrand in einem Berliner Club sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte die Eventlocation "Club der Visionäre" am Flutgraben im Südosten des Stadtteils Kreuzberg "fast vollständig aus".

Die Feuerwehr war demnach mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Tankstelle habe verhindert werden können. Medienberichten zufolge wurden auch mehrere Druckgasflaschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht.