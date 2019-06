Freitagabend ging bei einem Fußball-Pfingstturnier in Nordrhein-Westfalen ein Unwetter mit Starkregen und Sturm nieder. Ein Festzelt wurde hochgewirbelt und begrub mehrere Menschen unter sich.

Eine Windhose hatte ein Festzelt erfasst (Symbolbild) © APA/dpa/Monika Zucker

Bei einem Unwetter während eines Fußball-Pfingstturniers ist in Nordrhein-Westfalen ein Zelt von einer Windhose erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, ging am Freitagabend ein Unwetter über einem Sportplatz in Langenberg-Benteler mit Starkregen und Sturm nieder. Dabei sei ein Veranstaltungszelt von einer Windhose erfasst und hochgewirbelt worden.

Als das Zelt zu Boden krachte, wurden darunter mehrere Menschen begraben. Zwölf Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Verletzten wurden laut Polizei in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.