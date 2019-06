Das Unglück ereignete sich nach seinen Angaben auf der Gerschnialp rund 35 Kilometer südlich von Luzern am Vierwaldstättersee.

Bei einem Arbeitsunfall an einer Schweizer Seilbahn sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ist am Unglücksort, Rettungskräfte stehen mit mehreren Hubschraubern im Einsatz, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Obwalden. Es seien keine Touristen betroffen.

Das Unglück ereignete sich nach seinen Angaben auf der Gerschnialp rund 35 Kilometer südlich von Luzern am Vierwaldstättersee. Die Gerschnialp liegt auf etwa 1.300 Metern Höhe über dem Engelbergertal. An der Bahn sei gearbeitet worden. Die Anlage gehört zu den Titlis-Bergbahnen.