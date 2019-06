Facebook

Der Creux du Van © (c) AFP (FABRICE COFFRINI)

Ein 35-jähriger Mann ist am Freitag in der Westschweiz in eine tiefe Schlucht gestürzt und dabei umgekommen. Der Mann aus dem Kanton Wallis wollte an dem zum Jura-Gebirgszug gehörenden Creux du Van mit seinem Smartphone ein Bild von sich machen, als er am Nachmittag vom Rand der steilen Felswand hinunterglitt. Rettungskräfte und die Polizei fanden den Verunglückten leblos am Fuß des Kessels. Der Creux du Van ist an vielen Stellen bis zu 500 Meter tief.

Die Schweizer Zeitung "Blick" zitiert in seiner Onlineausgabe die Lebensgefährtin des Verunglückten. Sie musste hilflos zusehen, wie ihr Freund abstürzte. Sie habe ihn noch versucht, zu halten, berichten Augenzeugen, die auch die Verzweiflung der Frau miterlebten. „Wir haben Schreie gehört, die wir ein Leben lang nicht mehr vergessen werden“, sagten die Augenzeugen zum "Blick".

Der Creux du Van gehört auf Instagram zu den Top-Motiven für spektakuläre Bilder am Klippenrand. Der Talkessel im Jura-Gebirge liegt an der Kantonsgrenze von Waadt und Neuenburg und Waadt. Mit 500 Meter Tiefe und 1200 Meter Breite ist der Canyon ein beliebtes Wanderziel - speziell auch wegen seiner 160 Meter steil aufragenden Felswände.