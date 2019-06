7000 Menschen aller sozialen Schichten nahmen an Bankett zum Fastenbrechen an einer 3,1 Kilometer langen Tafel teil.

© APA/AFP/MAHMOUD KHALED (MAHMOUD KHALED)

Ein 3,1 Kilometer langer Tisch, auf dem Getränke und Mahlzeiten zum abendlichen Fastenbrechen im Ramadan serviert werden: Ägypten will mit der längsten Iftar- (Fastenbrechen-) Tafel einen Guinness Weltrekord aufstellen. Geschätzt 7000 Menschen aller sozialen Schichten kamen am Samstag den Organisatoren zufolge in die neue Verwaltungshauptstadt östlich von Kairo, um an dem Bankett teilzunehmen.

Ahmed Mekaled, ein Vertreter von Guinness World Records, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es werde noch geprüft, ob es sich tatsächlich um den längsten Tisch handle.

Seit dem 6. Mai gilt für Muslime weltweit der Fastenmonat Ramadan, in dem sie sich von Sonnenaufgang bis -untergang von Essen, Trinken und Rauchen fernhalten müssen. Das Projekt für eine neue - noch namenlose - Verwaltungshauptstadt Ägyptens war 2015 von Präsident Abdel Fattah al-Sisi gestartet worden. Sie soll anstelle der überfüllten alten Hauptstadt Kairo eine neue Basis für die Regierung werden. Derzeit leben rund neun Millionen Menschen in Kairo.

Am 15. Mai war in Ägypten eine Hängebrücke über den Nil eröffnet worden, die vom Guinness Buch der Weltrekorde als die weltweit breiteste anerkannt worden war. Sie hat sechs Spuren in jede Richtung und misst in der Breite 67,3 Meter.