Geborgen 85 Migranten vor Malta aus Holzboot geborgen

© Jonathan Stutz - stock.adobe.com

Die maltesischen Streitkräfte haben 85 Migranten aus Seenot gerettet. Das hölzerne Boot der Flüchtlinge sei vor der Küste der Mittelmeerinsel in Schwierigkeiten geraten, teilte das Militär am Samstag mit. Die Insassen seien von einem Patrouille-Boot aufgenommen und an Land gebracht worden, hieß es in Medienberichten.

Erst am Freitag waren vor der Küste Tunesiens mindestens 65 Menschen beim Untergang eines Boots mit Migranten auf dem Weg nach Europa ertrunken. Einige der Insassen konnten gerettet werden. Es war das schlimmste Unglück dieser Art seit Monaten. Die Opfer stammten nach Behördenangaben überwiegend aus Ländern südlich der Sahara und waren in der libyschen Hafenstadt Suara gestartet.