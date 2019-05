Lenker am Steuer gestorben

Der 43-Jährige kletterte während der Fahrt ins Führerhaus eines anderen Lkw, der unkontrolliert über die Fahrbahn schlingerte. Dessen Lenker war am Mittwochabend während der Fahrt kollabiert und gestorben.

Das Schwerfahrzeug fuhr bei Wermelskirchen in auffällig langsamem Tempo von der rechten Spur nach links gegen die Mittelleitschiene. Andere Lkw-Chauffeure reagierten geistesgegenwärtig: Sie fuhren nebeneinander hinter das Fahrzeug, um den nachfolgenden Verkehr aufzuhalten. Einer der Lkw-Lenker und ein Autofahrer liefen neben dem nur etwa 15 km/h langsamen 40-Tonner her. Eine Polizeistreife fuhr dann vor den Lkw und bremsten ihn so weiter aus. Der 43-Jährige stieg danach auf die Heckstoßstange des Polizeiwagens und schlug mit einem Nothammer die Scheibe ein, sprang ins Fahrzeug und brachte es zum Stehen.

Für den Fahrer (54) kam die Hilfe zu spät. "Der mutige 43-Jährige zog sich beim Einschlagen und dem Griff durch die Scheibe Schnittwunden zu, die vor Ort behandelt wurden", berichtete die Polizei.