Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/PASCAL PAVANI

Ein bewaffneter Mann hat in der Nähe der südwestfranzösischen Stadt Toulouse mindestens vier Menschen als Geiseln genommen. Eine Eliteeinheit der Polizei war am Dienstag bei dem Zeitungs- und Zigarettengeschäft (nach anderen Quellen bei einer Bar mit angeschlossenem Wettbüro) am Ortsrand von Blagnac im Einsatz. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt.

Medieninformationen, wonach der Geiselnehmer auf Sicherheitskräfte geschossen haben soll, wurden nicht bestätigt. Der französische Nachrichtensender BFMTV berichtete, der Mann habe die Polizei selbst angerufen und verlangt, mit einem Vermittler der Eliteeinheit RAID zu sprechen. Der Mann soll demnach einen Motorradhelm tragen.

Keinen terroristischen Hintergrund

Laut Medien soll die Geiselnahme keinen terroristischen Hintergrund haben. Frankreich wurde in den vergangenen Jahren mehrfach von schweren islamistischen Terroranschlägen getroffen, dabei war es auch zu Geiselnahmen gekommen. Wie eine Regionalzeitung berichtete, soll der Geiselnahme ein misslungener Raubüberfall vorangegangen sein. Der Täter soll demnach nur 17 Jahre alt sein.

Wie BFMTV weiter berichtete, waren Sicherheitskräfte präsent, in der Nähe des Geschäfts parkten Einsatzfahrzeuge. Die Polizei forderte Bürger auf, den Bereich in Blagnac zu meiden.