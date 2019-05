Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Charles und Camilla statten Deutschland einen Besuch ab © AP

Der frisch gebackene Großvater und britische Thronfolger Prinz Charles (70) und seine Ehefrau Camilla (71), Herzogin von Cornwall, starten am heutigen Dienstag ihren Deutschland-Besuch. Bis Freitag wird das royale Paar am Kontinent verweilen.

Anlass des Besuches ist es, die "Vielfalt und anhaltende Bedeutung der britisch-deutschen Beziehungen zum Ausdruck zu bringen, wie es offiziell heißt.

Während ihres Aufenthalts in Berlin werden Ihre königlichen Hoheiten der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall das Luftbrücken-Denkmal am Flughafen Tempelhof besuchen und allen, die bei der Luftbrücke ums Leben kamen, ihren Respekt erweisen. #RoyalVisitGermany @RegBerlin pic.twitter.com/D7MiRYLwbL — UK in Germany (@UKinGermany) 6. Mai 2019

Gestartet oder besser gesagt gelandet wird am Dienstag zu Mittag in Berlin am Flughafen Berlin-Tegel. Schon um 14.15 Uhr wird das royale Paar von Kanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt in Empfang genommen. Danach trifft der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Charles und Camilla im Schloss Bellevue.

Tipps für Schaulustige

Hier können Sie Charles und Camilla sehen Dienstag, Berlin: Am Brandenburger Tor/Pariser Platz.

Am Nachmittag gegen 16 Uhr werden die beiden Royals gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister Michael Müller am Brandenburger Tor erwartet. Mittwoch, Leipzig: Markt vor dem Alten Rathaus

Gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung werden Prinz Charles und Herzogin Camilla um die Mittagszeit gegen 13.15 Uhr am Alten Rathaus Station machen. Donnerstag, München: Max-Joseph-Platz

Am frühen Nachmittag gegen 14.15 Uhr werden Prinz Charles und Herzogin Camilla auf dem Max-Joseph-Platz von Ministerpräsident Dr. Markus Söder in München begrüßt.

Ein guter Moment am heutigen Tag für Schaulustige, einen Blick auf den britischen Besuch zu erhaschen, dürfte am Brandenburger Tor um 16 Uhr sein. Mit am Pariser Platz ist der regierende Bürgermeister Michael Müller.

Auch am Abend geht die Tour weiter. Am Programm steht die "Queen’s Birthday Party", der jährliche Empfang des britischen Botschafters im Garten seiner Residenz in Grunewald. Serviert werden Spargelsalat, Saibling nach Matjesart mit Spreewaldgurken und dazu gibt es Riesling. Genächtigt wird übrigens in der Residenz. Am morgigen Mittwoch geht es dann weiter nach Leipzig. Am Donnerstag und Freitag ist das königliche Paar in München zu Gast.

Mehr zum Thema James, Arthur, Philip oder Albert Rätselraten über Namen des royalen Nachwuchses

Umweltschützer

Mit Prinz Charles kommt übrigens einer der prominentesten britischen Umweltschützer nach Deutschland: Seit über 40 Jahren engagiert sich Charles für Nachhaltigkeit und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis und dem GCC Global Leader of Change Award (2017). Besonders am Herzen liegt ihm der Klimaschutz und die UN-Nachhaltigkeitsagenda. Sein "Rainforest Project", das er 2007 ins Leben rief, um in enger Zusammenarbeit mit betroffenen Gemeinden wirtschaftliche Alternativen zur Abholzung zu unterstützen, brachte fünf Millarden Dollar an internationalen Geldern ein.

Erst am gestrigen Montag wurde der Enkel von Charles geboren. Herzogin Meghan und Prinz Harry haben einen Sohn bekommen.