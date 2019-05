Facebook

Sujetbild © APA/AFP/MARK RALSTON

In Conroe im US-Bundessstaat Texas ist am Samstag ein Notruf eingegangen. Als die Polizisten am Tatort ankamen, fanden sie einen Zehnjährigen mit einer Schusswunde in der Brust. Das Kind, das sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Für die Tat verantwortlich sein soll der zwölfjährige Bruder des Opfers. Er wurde in die Jugendstrafanstalt von Montgomery überstellt. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen laufen.