Bei der Notlandung eines Passagierflugzeugs in Moskau sind am Sonntag laut Ermittlern 41 Menschen ums Leben gekommen.

Das ausgebrannte Wrack der Aeroflot-Maschine © (c) AP

Lediglich 37 der 78 Insassen der Aeroflot-Maschine hätten das Unglück überlebt, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Die Maschine war nach einer Notlandung auf dem Flughafen Scheremetjewo in Flammen aufgegangen, zunächst war von einem Toten, später von 13 die Rede gewesen.

73 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder waren an Bord der Aeroflot-Maschine gewesen, als diese am Sonntag auf dem Moskauer Flughafen in Flammen aufging. Zunächst war in Agenturberichten von mindestens einem Todesopfer und mehreren Verletzten die Rede gewesen. Bilder des russischen Fernsehens zeigten, wie eine dichte Rauchwolke über der Aeroflot-Maschine aufstieg. Auf anderen Aufnahmen war zu sehen, wie Passagiere das brennende Flugzeug verließen.

Die Aeroflot-Maschine stand in Flammen Foto © (c) APA/AFP/RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE/HO (HO)

Medien berichteten von einem möglichen Motorschaden an der Maschine des russischen Typs Suchoi Superjet 100, die nach Murmansk im Norden des Landes unterwegs war. Es gab auch Berichte, nach denen ein Blitz eingeschlagen habe. Als die Maschine aufprallte, platzte nach ersten Erkenntnissen der Ermittler auch der voll befüllte Treibstofftank. Blitzschnell breitete sich das Feuer aus. Der hintere Teil der Maschine stand komplett in Flammen. Dicke Rauchwolken stiegen in den Himmel.

Fluggast bemerkte Brand

Ein Fluggast habe den Brand auf dem Weg nach Murmansk bemerkt und

die Crew der Aeroflot-Maschine alarmiert, hieß es laut der russischen Agenturen. Daraufhin habe der Pilot beschlossen, wieder zum Startflughafen im Norden der Hauptstadt zurückzukehren.

At least 5 injured as Superjet-100 crash-lands, catches fire at major #Moscow airport – reportshttps://t.co/hCxdF5LQsg pic.twitter.com/W0vUm6Ugsf — RT (@RT_com) 5. Mai 2019