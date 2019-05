Rio Grande Floß gekentert: Drei Migranten in Texas vermisst, ein Baby tot

Der Rio Grande bildet in Texas die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Es kommt häufig vor, dass Migranten den Fluss überqueren, um so ohne Papiere in die USA zu kommen. An vielen Stellen ist das aber sehr gefährlich, weil die Strömung stark ist.