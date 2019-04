Facebook

Sujetbild © dapd

Bei einer Schusswaffenattacke in Hamburg sind am Sonntagabend zwei Männer schwer verletzt worden, ein Opfer schwebte in Lebensgefahr. Die Schüsse fielen nach Polizeiangaben am Nachmittag im Stadtteil Barmbek-Nord. Bei den Verletzten handelte es sich um einen 21-Jährigen und einen 24-Jährigen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Der oder die mutmaßlichen Täter waren auf der Flucht, nach ihnen wurde gefahndet. Eine Mordkommission ermittelt.