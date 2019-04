Facebook

Die US-Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der tödliche Angriff in einer Synagoge im kalifornischen Poway von einem Einzeltäter verübt wurde. Es gebe keine Hinweise, dass der mutmaßliche Täter Teil einer organisierten Gruppe gewesen sei, erklärte der Bezirkssheriff von San Diego, Bill Gore, am Sonntag.

Die Behörden beschuldigen einen 19-Jährigen, am Samstag in der Synagoge um sich geschossen und dabei eine Frau getötet und drei weitere Menschen verletzt zu haben. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus.

Der Angriff ereignete sich exakt sechs Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh, bei dem elf Menschen getötet wurden. Juden in aller Welt hatten am Samstag den Abschluss des Pessach-Festes gefeiert.