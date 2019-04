Ein Gericht in Phnom Penh verurteilte die 38-jährige in Vietnam geborene Frau wegen Heroin-Schmuggels.

Kambodscha geht hart gegen Drogenschmuggel vor © (c) APA/EPA/MAK REMISSA

Wegen Drogenschmuggels muss eine Australierin in Kambodscha für 30 Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Phnom Penh verurteilte die 38-jährige in Vietnam geborene Frau am Donnerstag außerdem zu einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 18.000 Euro. Sie war im Jänner 2018 am Hauptstadtflughafen festgenommen worden, als sie mit zwei Kilo Heroin im Gepäck gerade einen Flug nach Australien nehmen wollte.

Vor Gericht gestand die 38-Jährige, das Heroin von zwei Vietnamesen in Phnom Penh entgegengenommen und es unter dem Kofferfutter versteckt zu haben. Kambodscha geht seit einigen Jahren hart gegen Drogendelikte vor, nachdem das Land zunehmend zu einer Drehscheibe für den Schmuggel von Heroin und Metamphetaminen geworden war. Schmuggler, darunter auch Ausländer oder ranghohe Beamte, werden immer wieder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.