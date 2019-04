Facebook

Neues Bedrohungsszenario für das großflächig verwüstete Mosambik © (c) APA/AFP/ZINYANGE AUNTONY

Wenige Wochen nach dem verheerenden Zyklon "Idai" könnte ein weiterer tropischer Wirbelsturm im Südosten Afrikas große Verwüstung anrichten. Zyklon "Kenneth" werde vermutlich am Donnerstag im Norden von Mosambik auf Land treffen, teilte das UN-Nothilfebüro (Ocha) am Mittwoch mit.

Schaden und Zerstörung

Demnach kann es zu Überschwemmungen und in den Küstengebieten zu Sturmfluten kommen. "Die Winde werden vermutlich stark genug sein, um Schaden und Zerstörung anzurichten", hieß es. Demnach werden voraussichtlich Mosambik, Tansania, die Komoren und Malawi betroffen sein.

Links zum Thema Die volle Katastrophe wird erst langsam sichtbar

Der Zyklon bildete sich Ocha zufolge nördlich von Madagaskar und sollte am Mittwoch über den Inselstaat der Komoren ziehen. Quasi die gesamte Bevölkerung der Komoren, fast 760.000 Menschen, lebt in der Schneise des Zyklons - sowie knapp 750.000 Menschen in Mosambik, wie Unosat, ein Satellitenbeobachtungsprogramm der UN, mitteilte.

In Mosambik werde die Katastrophenschutzbehörde "alle Maßnahmen ergreifen, um Menschenleben zu retten", sagte deren Chefin Augusta Maita. Derzeit bereite man sich darauf vor, Menschen in Sicherheit zu bringen. Es würden Orte für Notunterkünfte identifiziert. Zudem werden demnach Helikopter und Boote aus dem von Zyklon "Idai" schwer betroffenen Ort Beira in den Norden des Landes gebracht.

Apokalypse in Südostafrika: Zyklon "Idai" verwüstet Mosambik Verwüstung, wohin man blickt: Im Katastrophengebiet im südöstlichen Afrika sind Hunderttausende Menschen auf Hilfe angewiesen. (c) APA/AFP/ZINYANGE AUNTONY (ZINYANGE AUNTONY) Die Nothelfer gehen von mindestens 1,8 Millionen Betroffenen in Mosambik, Malawi und Zimbabwe aus. (c) APA/AFP/WIKUS DE WET (WIKUS DE WET) Unzählige verzweifelte Menschen warten eine Woche nach dem Durchzug des Zyklons "Idai" immer noch auf Nahrung und Trinkwasser. Die meisten Straßen sind unpassierbar. (c) APA/AFP/ZINYANGE AUNTONY (ZINYANGE AUNTONY) Doch für den Einsatz im Katastrophengebiet stehen bisher nur elf Hubschrauber zur Verfügung. (c) AP (Themba Hadebe) Die Hälfte der Betroffenen seien Minderjährige, schätzt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. (c) APA/AFP/ZINYANGE AUNTONY (ZINYANGE AUNTONY) Viele Menschen sammelten sich in informellen Lagern mit katastrophalen Zuständen, sagte ein Sprecher. (c) APA/AFP/WIKUS DE WET (WIKUS DE WET) Helfer in Mosambik warnen, ihnen laufe die Zeit davon. Es regne immer noch und die schwellenden Flüsse könnten weitere Orte unter Wasser setzen. (c) APA/AFP/WIKUS DE WET (WIKUS DE WET) In weiterer Folge drohe der Ausbruch von Krankheiten. (c) APA/AFP/WIKUS DE WET (WIKUS DE WET) Bisher seien fast 90.000 Menschen gerettet worden. In Simbabwe wurden inzwischen mehr als 145 Leichen in dem schwer betroffenen Bezirk Chimanimani geborgen, wie ein Sprecher der Streitkräfte, Exavier Chibasa, sagte. (c) AP (Themba Hadebe) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) Allerdings wird in den betroffenen Ländern erwartet, dass die Opferzahl noch deutlich steigt. (c) AP (KB Mpofu) Das UN-Kinderhilfswerk allein hat um Gelder in Höhe von 30 Millionen Dollar (umgerechnet 26,35 Millionen Euro) für Mosambik, Simbabwe und Malawi gebeten. (c) AP (KB Mpofu) Nach einer derartigen Katastrophe ist das Risiko vor allem von Durchfallerkrankungen wie Cholera extrem hoch. (c) AP (KB Mpofu) Es gibt kaum sauberes Trinkwasser, kein funktionierendes Abwassersystem und Leichen zersetzen sich in den angestauten Gewässern (c) AP Mehr als eine Woche nach dem Durchzug des Sturms gibt es noch immer Regionen, die noch kein einziger Helfer erreicht hat. (c) AP (Themba Hadebe) Allein in der verwüsteten Stadt Beira sind 11.000 Häuser völlig zerstört worden, ebenso 2.600 Klassenzimmer und 39 Gesundheitszentren, erklärte UNICEF. (c) AP (Themba Hadebe) 1/16

Mosambik: Das Ausmaß der Zerstörung nach dem Zyklon Die Bilder, die uns aus Mosambik erreichen, lassen das Schlimmste befürchten. AFP Nach dem Durchzug von Zyklon "Idai" gibt es noch immer keinen Überblick über die Zahl der Todesopfer. AFP Helfer vor Ort sprechen von einer "unbeschreiblichen" Katastrophe. AFP Rund 260.000 Kinder sind allein in Beira und Umgebung in lebensbedrohlicher Gefahr. Es sei es nur eine Frage von Tagen, bis Krankheiten ausbrächen, denn die sanitäre Infrastruktur sei komplett zerstört. AFP Mindestens 15.000 Menschen befinden sich in Regionen mit akutem Hochwasser. Es handle sich um ein "Rennen gegen die Zeit": "Jede Minute zählt", warnte ein Minister des Landes. AFP Besonders dramatisch ist die Lage in der Region Buzi. Dort hat sich ein 125 Kilometer langer und elf Meter tiefer See gebildet. Über den Verbleib der dort ansässigen Bevölkerung weiß man noch nichts. In dem Gebiet lebten zuvor Hunderttausende Menschen. "Entweder sie konnten fliehen, oder es gibt dort eine sehr hohe Opferzahl", so der Nothilfekoordinator des Welternährungsprogramms (WFP) in Mosambik, Pedro Matos. (c) AP (ESA) Die Rettungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. AFP Ein großes Problem ist, dass das Wasser nach wie vor im Steigen ist. AFP Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) 1/23

Auch in Tansania warnten die Behörden die Bevölkerung vor den möglichen Folgen des Zyklons. Der Wirbelsturm werde mit etwa 80 Stundenkilometern auf Land treffen und könne großen Schaden anrichten, teilte der nationale Wetterdienst mit. Die Einwohner sollten nötige Vorkehrungen treffen.

"Eine doppelte Katastrophe"

Helfer warnten, dass die Auswirkungen verheerend sein könnten. "Es wäre eine doppelte Katastrophe. Die für Zyklon "Idai" bereitgestellten Hilfsgelder reichen jetzt schon kaum aus", teilte Ninja Taprogge von der Hilfsorganisation Care International mit. "Für die Folgen eines zweiten Sturms sind schlichtweg nicht genügend Ressourcen verfügbar."

Erst Mitte März hatte Zyklon "Idai" das Zentrum Mosambiks getroffen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Hunderttausende Menschen waren zeitweise obdachlos, Überschwemmungen zerstörten das Ackerland von etwa einer halben Million Bauern. Rund 600 Menschen kamen ums Leben. Auch die Nachbarländer Simbabwe und Malawi waren betroffen.