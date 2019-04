Facebook

Anthony Quinn 1956 in der Rolle des Quasimodo © APA/AFP/STRINGER (STRINGER)

Das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre Dame hat einen Klassiker der französischen Literatur wieder auf die Bestsellerlisten katapultiert. Victor Hugos "Der Glöckner von Notre-Dame" stand am Dienstag an der Spitze der Verkaufscharts von Amazon. Während die Löscharbeiten in Paris noch liefern, wurde die französische Originalfassung des Werks zum meistverkauften Buch in Frankreich.

Auch die Disney-Verfilmung des Stoffs konnte vom weltweiten Interesse an der Pariser Sehenswürdigkeit profitieren: Sie schaffte es unter die Top Ten in den Verkaufscharts der beliebtesten Familienfilme.

