Der Großbrand in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach Angaben der Feuerwehr komplett gelöscht. Präsident Macron versprach einen raschen Wiederaufbau und eine nationale Spendenaktion. Die Milliardärsfamilie Pinault kündigte bereits eine Spende von 100 Millionen Euro an. Der Großteil der Kunstschätze, darunter die Dornenkrone, sind gerettet.

Notre Dame am Morgen nach der Brandkatastrophe © APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Am Tag nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre- Dame stehen bereits 310 Millionen Euro für ihren Wiederaufbau bereit. Die Region Ile-de-France, die größtenteils dem Großraum Paris entspricht, kündigte am Dienstag eine Soforthilfe von zehn Millionen Euro an. Die Familien hinter zwei Luxusgüterkonzernen sagten zusammen 300 Millionen Euro zu.

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, schlug eine internationale Geberkonferenz vor. Die Präsidentin des Regionalrats von Ile-de-France, Valerie Pecresse, sagte dem Sender Radio Classique, die Soforthilfe solle das Erzbistum bei den ersten Arbeiten unterstützen. Der Wiederaufbau werde die besten Architekten und Handwerker "Frankreichs, vielleicht der ganzen Welt" auf den Plan rufen, sagte Pecresse.

Die französische Profifußball-Vereinigung (LFP) hat ihre Unterstützung für den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre Dame zugesagt. Das betonte LFP-Chefin Nathalie Boy de la Tour am Dienstag. "Die Fußballwelt wird aktiv werden, um finanziell beim Wiederaufbau dieser Kathedrale helfen zu können", sagte Boy de la Tour. "Wir werden in diesem Drama, das uns alle betrifft, solidarisch sein." Eine konkrete Summe, die von der LFP zur Verfügung gestellt werden soll, wollte Boy de la Tour vorerst nicht nennen.

Ein Feuerwehrsprecher hatte in der Nacht von "dramatischen" Schäden gesprochen: Die Flammen zerstörten demnach weite Teile des Daches und brachten einen Kirchturm zum Einsturz. Die Struktur der gotischen Kathedrale und die Fassade mit den beiden Haupttürmen konnten demnach aber gerettet werden. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr befürchtet, die gesamte Kirche könnte einstürzen.

Mittlerweile gibt es erste Fotos, die das Innere der Kathedrale zeigen.

Das Feuer war am Montagabend in der weltberühmten Kathedrale im Herzen von Paris ausgebrochen. Die Flammen verwüsteten kurz vor Ostern den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Das genaue Ausmaß der Zerstörungen war am in der Früh noch nicht bekannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Abend erklärt, das Schlimmste sei verhindert worden.

EU soll helfen

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame alle anderen EU-Mitgliedstaaten zur Hilfe beim Wiederaufbau aufgerufen. "Ich weiß, dass Frankreich das alleine machen könnte, aber hier geht es um mehr als nur materielle Hilfe", sagte Tusk Dienstag früh im Europaparlament.

Der Brand der Kathedrale habe vor Augen geführt, dass man in der EU durch etwas bedeutenderes und tiefergreifendes verbunden sei als durch Verträge. "Heute verstehen wir besser, was die Grundlage der Gemeinsamkeiten ist, wir wissen besser, wie viel wir verlieren können - und dass wir das zusammen verteidigen wollen", sagte er.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach mit Blick auf den Brand von einem "schrecklichen Tag für alle, die Frankreich und Paris lieben" und kündigte an, dass die EU-Kommission alle Unterstützung leisten werde, die Frankreich möglicherweise benötigen könnte. "Gestern ist ein bedeutender Teil Frankreichs schwer verwundet worden und wir sind alle ein bisschen Witwer und Witwen", sagte Juncker

Die große Sorge der Feuerwehr

Bei dem Großbrand war die Feuerwehr in großer Sorge um die beiden Türme des massiven Baus. Priorität der Arbeiten sei es gewesen, die Struktur der beiden Türme zu schützen, sagte der Sprecher der Pariser Feuerwehr, Gabriel Plus, am Dienstag der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Die Befürchtung sei gewesen, dass die Konstruktion der Türme geschwächt würde und die tonnenschweren Glocken von Notre-Dame abstürzen könnten. Zu Beginn der Löscharbeiten sei es nicht übereilt gewesen, einen Zusammenbruch der Strukturen zu bedenken.

Nach derzeitigem Stand sind bei dem Feuer drei Menschen leicht verletzt worden. Dabei handle es sich um zwei Polizisten und einen Feuerwehrmann, teilte die Pariser Feuerwehr Dienstag früh mit

Eine große Herausforderung für die Arbeiten sei die Sicherung der Kunstschätze gewesen. Nach dem Einsturz des Spitzturms, der sich im Zentrum des Mittelschiffs befand, seien Leute aus dem Inneren der Kirche zurückgezogen worden. Dort sei dann ein Roboter eingesetzt worden.

In den kommenden Stunden gehe es darum, das Feuer richtig zu löschen und neue Brandherde zu verhindern. Mit Lasertechnik würden Teams die Struktur des Baus untersuchen.

Großteil der Schätze geborgen

Der größte Teil der religiösen und künstlerischen Schätze konnte aus der brennenden Pariser Kathedrale Notre-Dame gerettet werden. Die für Katholiken sehr wertvolle Dornenkrone und andere Gegenstände seien im Pariser Rathaus untergebracht worden, sagte Frankreichs Kulturminister Franck Riester dem Sender LCI Dienstag früh.

Es habe die reale Gefahr bestanden, dass der Nordglockenturm bei dem Brand zerstört wird, erklärte der Minister. "Und das hätte dann zur völligen Zerstörung von Notre-Dame de Paris geführt." Der außergewöhnliche Mut der Feuerwehr habe das verhindert. Nun müsse man an den Wiederaufbau denken. "Wir haben immer noch die Fachkenntnis, ein solches Gebäude zu bauen."

Papst betet für Paris

Papst Franziskus betet für die Franzosen und für all jene Menschen, die bei der Brandbekämpfung der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame im Einsatz sind. Dies berichtete der Vatikan-Sprecher Alessandro Gisotti per Twitter.

"Der Papst ist Frankreich nahe, er betet für die französischen Katholiken und für das Volk in Paris, das nach dem schrecklichen Brand erschüttert ist. Der Pontifex betet für all jene, die sich bei der Bewältigung dieser dramatischen Situation engagieren", so Gisotti.

Der Vatikan hatte bereits am Montagabend mit Bestürzung auf das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris reagiert.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat angesichts des verheerenden Feuers in der Kathedrale Notre-Dame Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird die Spur eines Unfalls verfolgt. Wie die Staatsanwaltschaft Dienstag früh in Paris bestätigte, drehen sich die Ermittlungen um eine "unbewusste Zerstörung" durch Feuer. Von möglicher Brandstiftung war keine Rede.

Nach ergänzenden Medienberichten könnte der Brand durch Bauarbeiten auf dem Dach der Kirche ausgelöst worden sein. Die Staatsanwaltschaft nahm zu dieser Annahme keine Stellung.

Struktur und Fassade gerettet

Die Flammen brachten den 93 Meter hohen Dachreiter aus dem 19. Jahrhundert zum Einsturz und zerstörten weite Teile des Dachstuhls, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Struktur des historischen Gebäudes wurde aber gerettet, ebenso die Fassade und die beiden Haupttürme.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat bereits versichert, dass die verwüstete Pariser Kathedrale wieder aufgebaut wird. "Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen", sagte er am späten Montagabend am Ort des Geschehens. Und er kündigte eine nationale Spendenaktion an.

100-Millionen-Spende

Die französische Milliardärsfamilie Pinault, die unter anderem an der Spitze des Luxusmodekonzerns Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga) steht, kündigte bereits an, 100 Millionen Euro bereitzustellen. Francois Pinault, Ehemann von Filmstar Salma Hayek, schrieb laut "Le Figaro" noch in der Nacht in einer Aussendung: "Diese Tragödie betrifft alle Franzosen und darüber hinaus alle Menschen, denen Spiritualität etwas bedeutet." Die 100 Millionen werden demnach dem Privatvermögen der Familie entnommen.

Auch die UN-Kulturorganisation Unesco stellte Unterstützung in Aussicht.

Die Flammen breiteten sich im Dachstuhl rasant aus und ergriffen früh den Spitzturm mitten auf dem Dachfirst. Er stürzte kurz darauf ein, bald gefolgt vom ganzen Dach. Gewaltige graue Rauchwolken stiegen über Paris in den Himmel und waren kilometerweit zu sehen. In einem weiträumigen Gebiet ging Asche nieder. Die Feuerwehr war mit Wasserschläuchen und Drehleitern im Einsatz.

Laut Frankreichs Zivilschutzbehörde war ein Löschen aus der Luft nicht möglich, wie sie am Abend auf Twitter schrieb. Wasser von Löschflugzeugen oder Helikoptern abzuwerfen könne durch das Gewicht zusätzlich großen Schaden verursachen. Die fragile Struktur von Notre-Dame sei dadurch noch stärker in Gefahr.

Die Dornenkrone, eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche ist aus der brennenden Kathedrale gerettet worden. Es handle sich dabei um die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, sagte Patrick Chauvet, Direktor der Kathedrale am späten Montagabend vor Journalisten.

Das Viertel rund um Notre-Dame wurde evakuiert. Die Kathedrale liegt auf der Ile de la Cite, einer Insel in der Seine mitten im Zentrum der französischen Hauptstadt.

"Praktisch das ganze Dach ist verschwunden, ich habe keine Hoffnung für das Gebäude", sagte ein Augenzeuge. "Alles stürzt ein", rief ein Polizist am Brandort. Viele Bewohner von Paris schauten zu, wie sich das Feuer durch das Bauwerk aus dem zwölften Jahrhundert fraß. Viele von ihnen waren sprachlos und hatten Tränen in den Augen. Sie habe alle ihre Freunde aus dem Ausland immer in die Notre-Dame geschickt, sagte Samantha Silva. Die Kirche sei das wahre Symbol für Paris. "Ich habe sie selbst so oft besucht, es wird nie wieder dasselbe sein."

Dramatischer Verlust für ganz Frankreich

Die Zerstörung bedeutet einen dramatischen Verlust für ganz Frankreich. "Es sind viele Kunstwerke darin", sagte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. "Es ist eine echte Tragödie". Die Notre-Dame ist ein Meisterwerk der Gotik und zählt zu den am meisten besuchte Touristenattraktionen der französischen Hauptstadt. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe und bekannt unter anderem für ihre gotischen Bögen, steinernen Wasserspeier und bunten Glasfenster. Wegen Renovierungsarbeiten sind weite Teile der Kirche derzeit eingerüstet. Erst vergangene Woche waren Bronzeplastiken aus dem Gebäude geschafft worden.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Macron sagte eine eigentlich für den Abend angekündigte Fernsehansprache zu politischen Themen ab und begab sich zur Notre-Dame. Das Feuer löste auch weit über Frankreich hinaus Entsetzen aus. "Wir sind heute alle mit Paris", twitterte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Ähnlich bestürzt äußerten sich auch Regierungschefs rund um den Globus bis hin zum Vatikan: "Der Heilige Stuhl hat die Nachricht des entsetzlichen Brandes, der die Kathedrale von Notre-Dame, Symbol der Christenheit in Frankreich und der Welt, verwüstet hat, mit Schock und Trauer aufgenommen."