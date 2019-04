Facebook

© APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Wer ist nicht bestürzt, entsetzt, traurig?! Die stolze Kathedrale von Paris in Flammen, Notre-Dame zerstört, ein Weltwunder und Monument des Christentums in rauchenden Trümmern. Der Turm, der Jahrhunderte in den Himmel ragte, knickte glühend wie ein Streichholz.

