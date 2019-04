Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, wurden nach heftigen Regenfällen mehrere Straßen überschwemmt. Die Wassermassen rissen Bäume mit, spülten Autos fort und lösten Schlammlawinen aus.

Rettungskräfte mussten in Autos, Bussen und Gebäuden festsitzenden Menschen zur Hilfe eilen. Bürgermeister Marcelo Crivella rief den Notstand aus.

Nachdem zunächst von drei Toten die Rede gewesen war, stieg die Opferzahl im Verlauf des Tages auf mindestens zehn. Im oberhalb des Strandes von Copacabana gelegenen Armenviertel Morro da Babilonia starben zwei Schwestern und ein Nachbar bei einem Erdrutsch. In einem von Schlammmassen verschütteten Taxi fand die Feuerwehr drei Tote.

Rio de Janeiro: Notstand nach Überflutungen In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. AFP Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, wurden nach heftigen Regenfällen mehrere Straßen überschwemmt. Die Wassermassen rissen Bäume mit, spülten Autos fort und lösten Schlammlawinen aus. AFP Rettungskräfte mussten in Autos, Bussen und Gebäuden festsitzenden Menschen zur Hilfe eilen. Bürgermeister Marcelo Crivella rief den Notstand aus. AFP Mehr Bilder aus Rio! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP (c) AP (Silvia Izquierdo) (c) AP (Silvia Izquierdo) (c) AP (Silvia Izquierdo) (c) AP (Silvia Izquierdo) (c) AP (Silvia Izquierdo) (c) AP (Silvia Izquierdo) 1/19

Im Stadtteil Gavea wurde die Leiche eines Mannes gefunden, der in einer überschwemmten Straße offenbar von seinem Motorrad gestürzt und von den Wassermassen fortgerissen worden war.

Süden am schwersten betroffen

Am schwersten betroffen von den Überschwemmungen war der Süden von Rio de Janeiro mit den bekannten Vierteln Copacabana und Ipanema sowie einigen Favelas. In der ganzen Stadt blieben die Schulen geschlossen, in einigen Gebieten fiel der Strom aus. Bereits im Februar waren infolge schwerer Regenfälle in Rio Janeiro mehrere Menschen ums Leben gekommen.