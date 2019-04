Todesstrafe für Homosexuelle Hollywood-Star Clooney bekommt Unterstützung für Brunei-Boykott

Unternehmen wie die Deutsche Bank, die "Financial Times" und verschiedene Immobiliengesellschaften kündigten inzwischen an, die neun Hotels zu meiden. In Londons U-Bahn und Bussen sollen künftig keine Anzeigen für Urlaub in Brunei hängen.