Das zertrümmerte Polizeiauto und dahinter der Pkw mit den zwei Toten © (c) AP (Michael Probst)

Zu einer unfassbaren Verkettung von Unglücken kam es am Sonntagnachmittag unweit des Flugplatzes Egelsbach bei Frankfurt. Ein Kleinflugzeug mit drei Insassen, vermutlich russische Staatsbürger, stürzte auf einem Spargelfeld ab. Für die Insassen gab es keine Hilfe mehr, alle drei starben.

Nach ersten Erkenntnissen sei die sechssitzige Maschine nach ihrem Aufprall komplett ausgebrannt, sagte eine Polizeisprecherin in Darmstadt. Das Trümmerfeld umfasse einen Radius von bis zu 20 Metern. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Drei Tote bei Flugzeugabsturz in #Erzhausen - das Geschäftsreiseflugzeug kam laut Polizei aus Frankreich und war auf dem Weg zum Flugplatz #Egelsbach https://t.co/i9rE0cVrNx — HIT RADIO FFH (@FFHRegional) 31. März 2019

Neben den Beamten der Kriminalpolizei sei auch die deutsche Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in die Ermittlungen zur Unfallursache mit eingebunden, wie die Polizei weiter mitteilte. Außerdem seien zahlreiche Kräfte von Polizei und Rettungsorganisationen der umliegenden Gemeinden an der Absturzstelle.

Pilot auf Sichtflug

Nach Informationen der Deutschen Flugsicherung (DFS) handelte es sich bei der Unglücksmaschine um ein Flugzeug des Herstellers Epic. Die Maschine sei am Sonntag zu Mittag von einem Flugplatz im französischen Cannes gestartet. Gegen 15.22 Uhr habe sich der Pilot bei der Deutschen Flugsicherung, die für den deutschen Luftraum zuständig ist, abgemeldet, um sich beim Tower des Airport Egelsbach anzumelden, sagte ein Sprecher. Zugleich sei der Pilot vom Instrumentenflug auf Sichtflug übergegangen, was ein übliches Verfahren sei. Zum Zeitpunkt des Unglücks sei die Maschine nicht mehr unter Kontrolle der Deutschen Flugsicherung gewesen.

Tödlicher Folgeunfall

Doch dann kam es zu einem weiteren Unglück, diesmal beim anschließenden Polizeieinsatz. Als eine Streife einsatzmäßig und mit Blaulicht zur Absturzstelle fuhr, kam es zur Kollission mit einem entgegenkommenden Pkw. Dabei starben die beiden Insassen des Autos, die drei Polizisten wurden schwer verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Sonntag sagte, wurden die drei Insassen des Streifenwagens, zwei Männer und eine Frau, schwer verletzt. Die beiden Insassen in dem Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers starben noch am Unfallort, es handelte sich der Polizei zufolge um einen 24-jährigen Mann und eine 22 Jahre alte Frau.

Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße: Zwei Tote und drei Schwerverletzte bei Unfall mit Polizeiauto https://t.co/Z3lOhS283a — hessenschau (@hessenschau) 31. März 2019

Wie die Hessenschau berichtet, dürfte der Privatwagen gerade überholt haben, als ihm die Polizeistreife entgegenkam.