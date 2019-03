Sommer- oder Winterzeit?Zeitumstellung am Ende: Wie es nun weitergeht

Facebook

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden um um 2.00 Uhr die Uhren wieder um eine Stunde vorgestellt © (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Am Ende war es doch recht eindeutig: 410 Abgeordnete folgten der Empfehlung des Verkehrsausschusses, 192 waren dagegen und 51 hielten sich raus – somit stimmte gestern auch das EU-Parlament in Straßburg mit großer Mehrheit dem baldigen Ende der Zeitumstellung zu. Im Jahr 2021 soll zum letzten Mal an der Uhr gedreht werden, je nach Landesentscheidung im März oder im Oktober. Gibt es bis dahin organisatorische Schwierigkeiten, hält man sich eine letzte Option bis 2022 offen – aber dann ist mit der Umstellung wohl endgültig Schluss.



Der Anstoß zur Abschaffung war ohnedies vom Parlament gekommen, die EU-Kommission hatte daraufhin eine – an sich unverbindliche – Umfrage in allen Ländern gestartet, die großen Rücklauf hatte und eine eindeutige Haltung zeigte: 84 Prozent von rund 4,6 Millionen Teilnehmern hatten sich für ein Ende der Zeitumstellung ausgesprochen. Da machte es auch nichts, dass die Teilnehmerzahl immer noch unter einem Prozent der Wahlberechtigten lag und allein drei Millionen Deutsche darunter waren.