Feuerwehreinsatz am Flughafen © Twitter

Auf dem Flughafen Mehrabad in Teheran ist ein Flugzeug in Brand geraten. Rund 50 Passagiere befanden sich noch an Bord, während die Löscharbeiten weitergingen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf den Chef der Einsatzkräfte. Etwa 50 Fluggäste hätten in Sicherheit gebracht werden können.

#Brève Un avion prend feu à l'aéroport #Mehrabad de #Téhéran . L'agence ISNA a rapporté, se référant au porte-parole du département des situations d'urgence, que le feu avait été éteint et que tous les passagers avaient quitté l'appareil. pic.twitter.com/BO0mfRTmuz — MichelBOfficiel (@MichelBOfficiel) 19. März 2019

Alle Passagiere sind mittlerweile unverletzt evakuiert worden, sagte der Chef der Einsatzkräfte im staatlichen Fernsehen. Die Maschine hat beim Landen Feuer gefangen. Das Landefahrwerk habe sich nicht richtig geöffnet.