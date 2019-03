Facebook

In der niederländischen Stadt Utrecht sind laut Polizei von Utrecht mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der Zwischenfall soll sich um 10.45 Uhr in der 24. Oktoberplein ereignet haben. Der Platz ist ein Verkehrsknotenpunkt. Mehrere Rettungsdienste sowie drei Hubschrauber sind im Einsatz. Auch die Polizei ist mit einer Anti-Terroreinheit vor Ort. Was genau passiert ist, war vorerst unklar. Berichten zur Folge sollen die Schüsse in einer Straßenbahn gefallen sein. Der Straßenbahnverkehr wurde eingestellt, teilte der Öffi-Betreiber auf Twitter mit.Das Gebiet um den Platz wurde weiträumig abgesperrt. Der Täter soll auf der Flucht sein.

Melding schietincident #24oktoberplein in Utrecht was om 10.45 uur. Het gaat om een schietincident in een tram. Meerdere traumaheli's zijn ingezet om hulp te verlenen. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Schoten op plein Utrecht, meerdere gewonden https://t.co/CZYinXTnQm — NOS (@NOS) 18. März 2019