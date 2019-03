Facebook

Tote bei Angriffen auf Moscheen in Neuseeland © AP

Bei einem bewaffneten Angriff auf zwei Moscheen während der Freitaggebete in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es mindestens 49 Tote gegeben, 48 weitere Menschen wurden mit Schusswunden in Krankenhäusern behandelt - darunter auch kleine Kinder. Bei den Tatorten handelte sich um die Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum und um eine Moschee im Vorort Linwood. Laut der Polizei starben 41 Menschen in der Hauptmoschee von Christchurch (Al-Noor-Moschee) und sieben weitere in einem Gebetshaus in dem Vorort Linwood. Ein 28-jähiger Australier aus der rechtsextremen Szene hat sich zu den Anschlägen bekannt. Insgesamt sollen vier Personen - drei Männer und eine Frau - verhaftet worden sein, wobei einer davon vermutlich nicht mit dem Angriff in Verbindung steht.

"Manifest" mit rechtsextremen Parolen

In einem Manifest, das sich gegen Einwanderer richtete und mittlerweile als echt identifiziert wurde, teilte der 28-Jährige mit, dass er extra nach Neuseeland gekommen sei, um den Anschlag zu planen und dafür zu trainieren. Der Mann soll bereits am morgigen Samstag einem Richter vorgeführt werden. Bei den übrigen Verdächtigen müsse noch genau geklärt werden, was sie mit dem Vorfall zu tun hätten. Sie seien im Besitz von Schusswaffen gewesen.

Er wollte nicht, dass jemand überlebt Augenzeuge

Laut Augenzeugen-Berichten soll das Feuer in der Masjid-al-Noor-Moschee mindestens 20 Minuten lang gedauert haben. "Er wollte nicht, dass jemand überlebt", so ein Augenzeuge zur BBC.

Was wir bisher wissen - Am Freitag gab es in Christchurch in Neuseeland Attacken auf zwei Moscheen. Es handelt sich dabei um die Masyid-al-Noor-Moschee und eine Moschee im Vorort Linwood. - Mindestens 49 Menschen starben, 48 weitere wurden teils schwer verletzt - darunter auch Kinder. - In einem Manifest, das sich gegen Einwanderer richtete, bekannte sich ein 28-jähriger Australier zu den Attentaten. - Offizielle Stellen stuften den Akt als rechtsextremen Terror ein. - Mindestens ein Täter trug während des Angriffs eine Helmkamera und filmte die Attacke. - Die Verdächtigen wurden auf keiner Gefährderliste geführt.

Bei Tat Helmkamera getragen

Im Internet kursierte ein Video der Tat, das von dem 28-Jährigen mutmaßlichen Angreifer stammt. Seinen Namen nannte die Polizei nicht. Offenbar trug er dabei eine Helmkamera. In sozialen Medien wurden Aufnahmen verbreitet, die Polizei forderte die User auf, dies nicht zu tun. Darin war zu sehen, wie Gläubige zusammengekauert auf dem Boden einer Moschee lagen. Sie waren möglicherweise tot oder verwundet. Im Umfeld des Films wurde ein Text veröffentlicht, in dem ein Unbekannter einen "Angriff auf Invasoren" ankündigt und sich rassistisch gegenüber Einwanderern äußert. Die Aufnahmen zeigen zunächst, wie ein Mann zu einer Moschee fährt, dort eindringt und über fünf Minuten lang wahllos auf Gläubige schießt - wie in einem Shoot-and-run-Spiel, aber in echt.

Auf weiteren Waffen, die der Mann im Kofferraum hat, war "Kebab Remover" (Kebab-Entferner) zu lesen und der Name eines Mädchens, das 2017 bei einem Terrorangriff in Schweden starb. Schon vor der Tat hatte der Australier ein 74-seitiges "Manifest" mit rechtsextremen Parolen ins Internet gestellt. Als eines der Motive nennt er, eine "Atmosphäre der Angst" schaffen zu wollen. Sich selbst beschreibt er als jemanden aus der Arbeiterklasse.

Auf einem Video war auch zu sehen, wie mehrere bewaffnete Beamte einen Mann aus einem weißen Auto ziehen, das zuvor offensichtlich gerammt wurde. Nach Angaben von Polizeichef Bush wurden an mehreren Autos Sprengsätze entdeckt.

Aufruf der Polizei: Video nicht teilen! Die neuseeländische Polizei arbeitet nach eigenen Angaben daran, die Verbreitung eines Videos vom mutmaßlichen Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch zu verhindern. Ermittler forderten die Öffentlichkeit am Freitag auf, Links zu dem Video nicht im Internet zu teilen. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern unterstützte den Aufruf der Behörden. Diesem "Akt der Gewalt" dürfe kein Raum geboten werden. Das 17-minütige Video, wohl vom mutmaßlichen Attentäter selbst gefilmt, soll den Angriff auf die erste Moschee zeigen. Facebook teilte mit, nach einem Hinweis der neuseeländischen Polizei das Profil des mutmaßlichen Attentäters sowohl auf Facebook als auch auf Instagram entfernt zu haben. Auch der Livestream sei entfernt worden. Der neuseeländische Rechtsprofessor Alexander Gillespie von der Universität von Waikato warnte, die Verbreitung des Videos könne Nachahmungstäter anstiften.

Terroristischer Akt

Australiens Premierminister Scott Morrison stufte den Angriff als Terrorakt ein. Landesweit ist die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen worden. Wörtlich sagte Morrison am Freitag: "Wir verurteilen diese Attacke, die von einem rechtsextremistischen gewalttätigen Terroristen begangen wurde, aufs Schärfste."

Australians stand with all New Zealanders today during this dark time where hate and violence has stolen their peace and innocence. Kia kaha (stay strong). — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 15. März 2019

Auf keiner Gefährderliste

Der "Terroranschlag" sei "gut vorbereitet" gewesen, sagte Regierungschefin Jacinda Ardern am Freitag. Die mutmaßlichen Angreifer seien nicht auf Gefährderlisten gewesen. Die Behörden würden nicht davon ausgehen, dass es noch mehr Täter gäbe, aber ausschließen könne man dies vorerst nicht.

The person who has committed this violent act has no place here. To those in Christchurch; I encourage you to stay inside and follow the instructions of @nzpolice. The Police Commissioner will be making a public statement at 5pm. I will update everyone again later this evening. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) 15. März 2019

Polizeichef Mike Bush Foto © (c) APA/AFP/MARTY MELVILLE (MARTY MELVILLE)

Sorge vor weiteren Angriffen

Der genaue Ablauf der Attacke war auch nach Stunden noch unklar. Für den Pazifikstaat ist es eine der schlimmsten Gewalttaten der jüngeren Geschichte. Aus Sorge vor weiteren Angriffen riegelte die Polizei Schulen und andere öffentliche Gebäude stundenlang ab. An die Bevölkerung - insbesondere an Muslime - appellierte sie, zuhause zu bleiben: "Unter keinen Umständen sollte irgendjemand im Land jetzt zu einer Moschee gehen."

Anschlag knapp entgangen

Das Cricket-Nationalteam aus Bangladesch soll dem Anschlag nur knapp entgangen sein. Die Athleten hätten in der Nähe trainiert und wollten danach in die Moschee zum Beten gehen, hieß es auf BBC. Das Team sei rechtzeitig gewarnt worden. Zuvor hatte es aufgrund einer Pressekonferenz Verspätungen gegeben. Das hätte den Athelten wohl das Leben gerettet.

Nach Augenzeugenberichten begann der Angriff gegen 13.45 Uhr (1.45 Uhr MEZ). Ein bewaffneter Mann drang in eine Moschee in der Innenstadt ein, wo sich zur Mittagsstunde mehr als 300 Menschen zum Freitagsgebet versammelt hatten, und schoss mit einer Schnellfeuerwaffe um sich. Zeugen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen weißen Mann, der Helm und kugelsichere Weste trug. Später fielen auch noch in einer anderen Moschee Schüsse.

Augenzeuge berichtet

Einer der überlebenden Gläubigen, Mohan Ibrahim, berichtete der Zeitung "New Zealand Herald" von einem "Schockmoment". "Dann haben alle Leute angefangen davonzulaufen." Ein anderer Zeuge, Ahmad Al-Mahmoud, sagte: "Es fielen mindestens 50 Schüsse, sehr schnell hintereinander. Können auch Hunderte gewesen sein." Nach der Tat sperrte die Polizei das Gelände um die Moschee weiträumig ab.

Die Bürgermeisterin der Stadt, Lianne Dalziel, fasst die Stimmung so zusammen: "Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann." Aber es trauert ein ganzes Land. Auf dem Parlamentsgebäude in Wellington, der Hauptstadt, haben sie die Flagge auf halbmast gesetzt.

Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann Lianne Dalziel, Bürgermeisterin von Christchurch

In Neuseeland ist nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung muslimischen Glaubens. Insgesamt gibt es dort etwa 50.000 Muslime, viele davon Einwanderer aus Staaten wie Pakistan oder Bangladesch. Größte Religionsgruppe in Neuseeland ist das Christentum. Die Stadt Christchurch hat 350.000 Einwohner und liegt auf der Südinsel des Pazifikstaats. Bürgermeisterin Lianne Dalziel sagte: "Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann."

Erste Bilder aus Christchurch:

Christchurch: Dutzende Tote bei Terrorangriff auf Moscheen Zu dem Anschlag in zwei Moscheen in Christchurch bekannte sich ein 28-jähriger Australier. (c) AP (Mark Baker) In einem Manifest erklärte er, dass er extra nach Neuseeland gekommen sei, um für den Anschlag zu trainieren und ihn zu planen. (c) AP (Mark Baker) Insgesamt soll vier Personen festgenommen worden sein. (c) AP (Mark Baker) Sie sollen laut offiziellen Angaben auf keiner Terrorverdächtigenliste geführt worden sein. (c) AP (Mark Baker) Mehr Bilder aus Christchurch! (c) AP (Mark Baker) (c) AP (Mark Baker) (c) AP (Mark Baker) (c) AP (Mark Baker) (c) AP (c) AP (Mark Baker) (c) AP (Mark Baker) (c) AP (Mark Baker) (c) AP (Mark Baker) (c) AP (Mark Baker) (c) AP (Mark Baker) 1/15

Aufregung um Sager



Für Aufregung hat die Twitter-Nachricht von Senator Fraser Anning gesorgt. Er machte darin die muslimische Einwanderung für die Attentate am Freitag verantwortlich. Premierminister Morrison verurteilte die Aussagen als "widerlich".

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 15. März 2019

Betroffenheit weltweit

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die mutmaßlichen Terror-Angriffe scharf verurteilt. "Die Terrorattacke in Christchurch ist eine schreckliche und barbarische Attacke auf Menschen, die beten (...) wollten. So eine grausame und bösartige Tat muss sehr stark verurteilt werden", schrieb Van der Bellen am Freitag auf Twitter.

The terror attack in #Christchurch is a terrible and barbaric attack on people who wanted to pray and worship. Such a cruel and vicious act must be condemned in the strongest terms. (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 15. März 2019

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel meldete sich auch zu Wort: "Ich trauere mit den Neuseeländern um ihre Mitbürger, die friedlich betend in ihren Moscheen überfallen und aus rassistischem Hass ermordet wurden."

Kanzlerin #Merkel: Tief erschüttert verfolge ich die Nachrichten aus #Christchurch. Ich trauere mit den Neuseeländern um ihre Mitbürger, die friedlich betend in ihren Moscheen überfallen + aus rassistischem Hass ermordet wurden. Wir stehen Seite an Seite gegen solchen Terror. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15. März 2019

Die katholischen Bischöfe des Landes haben geschlossen ihr Entsetzen über die Tat zum Ausdruck gebracht und der muslimischen Gemeinde ihre Solidarität versichert. "Wir beten für Sie, während wir die schrecklichen Nachrichten von der Gewalt gegen Muslime hören", wandten sich Kardinal John Dew, Christchurchs Bischof Paul Martin und der Bischofskonferenz-Vorsitzende Patrick Dunn in einer ersten, mit "Peace, Salaam" unterzeichneten Reaktion an die Muslime in Neuseeland. "Seien Sie sich angesichts dieser Gewalt unserer Solidarität bewusst."

Die Bischöfe drückten ihr großes Mitgefühl für die Opfer und die Hinterbliebenen aus. Sie seien "entsetzt" über den Anschlag, umso mehr als er in einer Moschee und während der Gebetszeit verübt wurde. "Unsere Verzweiflung lässt sich nicht in Worte fassen", betonte Christchurchs Bischof Martin in einem weiteren, eigenen Statement.

Die legendäre neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft hat den Familien und Freunden der Opfer Unterstützung versprochen.

Die All Blacks verbreiteten auf ihrem Twitter-Konto am Freitag die Botschaft "Christchurch, wir halten zu Dir in dieser Zeit. Unsere Gedanken und Gefühle sind mit allen, die von der heutigen Tragödie betroffen sind. Bleibt stark. Kia Kaha."

Kia Kaha bedeutet in der Sprache der Maori, der Ureinwohner Neuseelands, in etwa: Seid stark. Die All Blacks, wie sie wegen ihrer schwarzen Trikots heißen, gehören seit Jahrzehnten zu den besten Rugby-Nationalmannschaften der Welt.

Christchurch, we stand with you during this time. Our thoughts and sympathies are with everyone affected by today's tragedy. Stay strong. Kia Kaha. 🖤 — All Blacks (@AllBlacks) 15. März 2019

Russland hat den Angriff scharf verurteilt. "Der Angriff auf friedliche Bürger, die sich zum Gebet versammelt haben, erschüttert in seiner Grausamkeit und in seinem Zynismus", erklärte Präsident Wladimir Putin einer Mitteilung des Kremls zufolge.

Er habe der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern in einem Schreiben sein tiefstes Beileid ausgedrückt. Russland teile die Trauer mit denjenigen, die Angehörige verloren hätten. Alle Personen, die an dem Verbrechen beteiligt waren, müssten eine "verdiente Strafe" bekommen, forderte Putin.

In Deutschland verurteilte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Angriff scharf. Egal, gegen wen sich Hass, Gewalt und Terror richteten, "am Ende sterben Menschen, verlieren Kinder ihre Eltern und Eltern ihre Kinder. Dafür kann es keine Erklärung und darf es nie Entschuldigung geben", schrieb Kramp-Karrenbauer am Freitag auf Twitter. "Im Gedenken an Opfer in #christchurch nie einen Zweifel daran aufkommen lassen", ergänzte sie.

Auch Dänemark verurteilte den mutmaßlichen Terrorakt. Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen schrieb auf Twitter: "Zutiefst traurig über die Nachricht von den schrecklichen Terrortaten in Christchurch." Seine Gedanken seien beim neuseeländischen Volk und den Familien der Opfer. Dänemark stehe an der Seite Neuseelands und von Premierministerin Ardern. Der dänische Außenminister Anders Samuelsen twitterte, es handle sich um ganz entsetzliche Nachrichten aus Neuseeland. Der Extremismus habe wieder sein hässliches Gesicht gezeigt. "Wir müssen weiter gegen Extremismus und Gewalt kämpfen, ganz egal, in welcher Form er kommt."

Die britische Premierministerin Theresa May hat den Menschen kondoliert. "Meine Gedanken sind bei allen, die von diesem abscheulichen Gewaltakt betroffen sind", schrieb die Regierungschefin im Kurznachrichtendienst Twitter.

Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas verurteilt den Angriff auf Twitter. Der "grausame Terroranschlag" treffe friedlich betende Muslime, schrieb. "Wenn Menschen allein wegen ihrer Religion ermordet werden, ist das ein Angriff auf uns alle. Wir stehen zusammen an der Seite der Opfer. Stay strong, New Zealand!"

EU-Ratspräsident Donald Tusk verurteilte den Anschlag aufs Schärfste. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien".

Harrowing news from New Zealand overnight. The brutal attack in Christchurch will never diminish the tolerance and decency that New Zealand is famous for. Our thoughts in Europe are with the victims and their families. PM @jacindaardern can count on our solidarity. — Donald Tusk (@eucopresident) 15. März 2019

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich von dem Terrorangriff erschüttert gezeigt: "Ich bin schockiert und betrübt über die terroristische Attacke auf eine (sic!) Moschee in #Christchurch. Mein herzliches Beileid gilt den Verletzten, den Familien der Opfer und dem neuseeländischen Volk", schrieb der Kanzler auf Twitter.

Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ist "schockiert von den grausamen Gewaltakten in #Christchurch, Neuseeland". Weiter twitterte Kneissl am Freitag: "Die abscheulichen Terrorattacken müssen verurteilt werden. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Verwandten. Österreich ist mit tiefstem Mitgefühl bei Neuseeland."

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien drückt der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich ebenso wie in Neuseeland ihr Mitgefühl, ihre Solidarität und ihr Entsetzen ob des verbrecherischen Anschlages gegen zum Gebet versammelte Muslime in Christchurch aus.

„Hier haben Extremisten Menschen aus nur einem Grund ermordet: weil sie Muslime waren. Dieser Menschenhass ist Gift für die Welt. In Gedanken bin ich bei den Angehörigen der Opfer und wünsche den Verletzten baldige Genesung“, so IKG-Präsident Oskar Deutsch.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die mutmaßlichen Terrorangriffe als "abscheuliche Verbrechen". "Frankreich stellt sich gegen alle Formen des Extremismus' und geht mit seinen Partnern gegen den Terrorismus in der Welt vor", teilte Macron am Freitag mit. Alle Gedanken seien jetzt bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Von einem "dunklen Tag" hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag in Reaktion auf den mutmaßlichen Terrorangriff in Neuseeland auf zwei Moscheen mit mindestens 49 Toten gesprochen. "Ich bin erschüttert über die schrecklichen Anschläge von Christchurch (...)", schrieb die Oppositionsführerin auf Facebook.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Anschlag scharf verurteilt und dem Westen vorgeworfen, nichts gegen wachsende Islamfeindlichkeit zu unternehmen: "Mit diesem Anschlag hat die Islamfeindlichkeit, die die Welt untätig zugelassen und gar gefördert hat, die Grenzen der individuellen Schikane überschritten, um die Ebene des Massenmords zu erreichen."

Immer wieder werden blutige Angriffe auf Gotteshäuser verübt - eine Chronologie:

Terrorakt in Neuseeland: Gewalt gegen Gläubige Pittsburgh Oktober 2018 Oktober 2018: In Pittsburgh im Nordosten der USA eröffnet ein bewaffneter Angreifer das Feuer auf Gläubige der Tree Life Synagoge, elf Menschen werden getötet. Während seines Angriffs brüllt der Mann Berichten zufolge: "Alle Juden müssen sterben". (c) AP (Gene J. Puskar) Kairo Dezember 2017 Dezember 2017: Bei einem Angriff auf eine koptische Kirche in einem Vorort der ägyptischen Hauptstadt Kairo erschießt ein Anhänger der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) neun Menschen. (c) APA/AFP/MOHAMED EL-SHAHED Texas November 2017 November 2017: Während eines Gottesdienstes in der texanischen Landgemeinde Sutherland Springs erschießt ein Amokläufer 26 Menschen, 20 weitere werden verletzt. (c) AP (Jay Janner) London Juni 2017 Juni 2017: Ein 48-Jähriger fährt mit einem Lieferwagen in eine Menge von Gläubigen vor der Moschee von Finsbury Park in Nordlondon. Ein Mensch wird getötet, zwölf weitere verletzt. Der Täter handelt aus persönlichem Hass auf Muslime. Er wird im Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. (c) EPA (Nicolas Asfouri) Ägypten April 2017 April 2017: Bei Bombenanschlägen auf zwei koptische Kirchen in Ägypten werden an Palmsonntag 45 Menschen getötet. Die IS-Miliz reklamiert die Taten für sich. (c) APA/AFP/STRINGER Quebec Jänner 2017 Jänner 2017: Bei einem Anschlag auf eine Moschee im kanadischen Québec werden sechs Gläubige erschossen. Der Täter, ein 29-jähriger Politikstudent, stellt sich der Polizei. Wegen "tiefen Hasses auf Muslime und Einwanderer" wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. (c) APA/AFP/ALICE CHICHE Kairo Dezember 2016 Dezember 2016: Bei einem Selbstmordanschlag während der Sonntagsmesse werden in einer koptischen Kirche im Zentrum von Kairo 29 Gläubige getötet. Der IS bekennt sich zu der Tat. (c) AP (Omar El-Hady) 1/7