Dreiköpfiges Ärzteteam aus Österreich und ein Villacher an Bord der unglücksmaschine. US-Hersteller Boeing unter Druck. Laut Augenzeugen brannte die Maschine bereits in der Luft. Flugschreiber wurde gefunden. Experte: Vermutlich Software schuld.

Laut Augenzeugen brannte das Flugzeug noch bevor es abstürzte © APA/AFP/MICHAEL TEWELDE

Nach dem Absturz eines Passagierflugzeuges der Ethiopian Airlines am Sonntag in Äthiopien tauchen neue Informationen auf. Laut zwei Augenzeugen soll die Maschine des Typs Boeing MAX 8 bereits in der Luft Feuer gefangen haben. Augenzeuge Tegegn Dechasa schilderte vor Ort einem Mitarbeiter der AFP gegenüber, dass das Flugzeug "schon brannte, als es zu Boden stürzte". Der Crash hätte danach zu einer riesigen Explosion geführt. Ein weiterer Augenzeuge namens Sisay Gemechu erzählte, das es schien, als ob das Flugzeug auf einem nahen Feld zu landen versucht hätte, dann jedoch abstürzte.

Flugschreiber gefunden

Der Flugschreiber der verunglückten Maschine ist gefunden worden. Das berichtete am Montag Äthiopiens staatlicher Fernsehsender Fana.

Ein Vertreter der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines bestätigte dies und erklärte, die Blackbox der Maschine vom Typ Boeing 737 Max 8 sei ersten Erkenntnissen zufolge beschädigt. Es sei daher noch unklar, wie viele Informationen daraus zu gewinnen seien.

Flugschreiber enthalten unter anderem Aufzeichnungen der Flugdaten und der Cockpitgespräche, was für Ermittler sehr wichtig ist bei der Klärung der Unfallursache. Die Blackboxes sind so robust gebaut, dass sie normalerweise auch ein Unglück überstehen sollten.

Experte: Vermutlich Software schuld

Für den deutschen Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt könnte die neue Software der Boeing 737 Max 8 an beiden bisherigen Abstürzen schuld gewesen sein. Bei den Unglücken seien Ähnlichkeiten aufgefallen, "die ins Auge stechen". Die Software dürfte kurz nach dem Start ohne sichtbaren Grund eingegriffen und die Nase der Maschine nach unten gedrückt haben, sagte Großbongardt im Ö1-Mittagsjournal.

In den neuen Typus Boeing 737 Max wurde eine zusätzliche Software eingebaut, die dafür sorgt, dass die Flugzeugnase nicht zu hoch genommen wird. Diese dürfte sich eingeschaltet haben, obwohl der Flieger im Steigflug war. Die Piloten hätten "ziemlich verzweifelt versucht", die Nase nach oben zu nehmen. Und als diese wieder nach oben ging, habe die Software wieder eingegriffen und diese runtergedrückt. "Was sie (die Piloten, Anm.) nicht getan haben, was relativ einfach ist, diese Software, dieses System, einfach zu deaktivieren", meinte Großbongardt. "Das ist relativ einfach, das ist mehr oder weniger ein Knopfdruck."

Es sei "unverständlich", warum es den Piloten nicht gelungen sei, das System zu deaktivieren. Die Software sei deshalb nun ein "wichtiger Teil der Unfalluntersuchung".

Denn bereits nach dem Unfall in Indonesien im Oktober seien die Piloten noch mal intensiv geschult und darauf sensibilisiert worden, auch die Handbücher wurden laut dem deutschen Luftfahrtexperten dementsprechend ergänzt. "Das hielt man auch aus Sicht der Luftfahrtbehörde für sinnvoll", sagte der Experte.

Die Aufgabe der neuen Software war es auch, dafür zu sorgen, dass sich sowohl der alte als auch der neue Flugzeugtypus beim Fliegen gleich anfühlt. "Das Training zwischen der alten und der neuen 737 ist schon sehr gering gehalten worden", sagte Großbongardt.

Die Elektronik sei dennoch ein wichtiger Beitrag, warum das Fliegen heute so sicher sei, meinte der Flugsicherheitsberater. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Boeing bei der 737 bei der Automatisierung sehr viel weniger ambitioniert sei, als Airbus beim A320.

"Dramatische Situation"

Der Luftfahrtexperte Kurt Hofmann sieht nach dem neuerlichen Absturz einer fast fabriksneuen Boeing 737 Max 8 in Äthiopien eine "sehr dramatische Situation" für die gesamte Luftfahrtbranche. Es könnte sein, dass bald eine Diskussion über ein weltweites Flugverbot losgetreten wird, sagte Hofmann am Montag in den Ö3-Nachrichten. "Jede Fluglinie fragt sich: Was ist das Problem?"

Das Wichtigste im Überblick Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien ist der US-Hersteller Boeing stark unter Druck geraten.

geraten. Flugverbot für Maschinen des Boeing-Typs 737 Max in China. Auch Ethiopian Airlines erteilte allen baugleichen Maschinen ein Startverbot.

für Maschinen des Boeing-Typs 737 Max in China. Auch Ethiopian Airlines erteilte allen baugleichen Maschinen ein Startverbot. Die Aktien des französischen Flugzeug-Zulieferer Safran fielen am Montag in Paris um 1,9 Prozent.

fielen am Montag in Paris um 1,9 Prozent. Experten von Boeing und der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB übernehmen die Ermittlungen zur Unglücksursache vor Ort.

zur Unglücksursache vor Ort. Insgesamt starben bei dem Absturz 157 Menschen - drei davon Ärzte aus Österreich, einer aus Kärnten. Ein weiteres Opfer ist ein evangelischer Priester, der jahrelang in Kärnten lebte.

Über 300 Flugzeuge derzeit in Betrieb

350 Flugzeuge des Typs seien in Betrieb, aber "über 5.000 wurden bestellt", so Hofmann. Die Situation sei insofern "sehr dramatisch", als es sich "um eine neue Flugzeugtype handelt, eine neue Generation, und ein zweites Flugzeug dieses Typs binnen ein paar Monaten auf nahezu ähnliche Weise abstürzt", sagte Hofmann mit Blick auf das Unglück einer baugleichen Maschine in Indonesien Ende Oktober.

Boeing 737 Max 8 seit 2017 am Markt Der bei Kurz- und Mittelstrecken beliebte Jet 737 von Boeing ist mit neuer Technologie ab dem Jahr 2017 als 737 Max ausgeliefert worden. Der Erstflug wurde im Jänner 2016 erfolgreich absolviert, sodass die neue Version produziert wurde. Die Boeing 737 ist das meistverkaufte Verkehrsflugzeug weltweit. Laut der Homepage von Boeing wurden vom neuen Typ bisher 4.700 Maschinen bestellt. Nach dem Erstflug im Jänner 2016 hatte der US-Flugzeugbauer vor zwei Jahren die ersten Maschinen der Version Max 8 mit besonders spritsparenden Motoren ausgeliefert. Die nun von Abstürzen betroffene 737 Max 8 bietet laut Boeing 162 bis 178 Sitze und hat mit einer Flügelspanne von 35,9 Metern eine Reichweite bis zu 6.570 Kilometer. Der Typus kostet etwa 103,7 Millionen US-Dollar (92,4 Millionen Euro).

Die Boeing 737 Max ist das aktuellste Modell der weltweit meistgebauten Verkehrsflugzeugfamilie. Nach dem Absturz in Äthiopien verhängte die chinesische Luftfahrtbehörde ein Flugverbot für Maschinen des gleichen Typs. Auch die Unglücksairline Ethiopian kündigte an, alle 737 Max 8 auf dem Boden zu lassen. In Europa setzt etwa Ryanair auf die Maschine, doch ist noch keines der von der Laudamotion-Mutter bestellten 135 Flugzeuge im Einsatz.

China untersagt Einsatz von Boeing 737 Max 8

Die chinesische Luftfahrtaufsicht CAAC hat den heimischen Fluggesellschaften am Montag angeordnet, ihre Maschinen des Boeing-Typs 737 Max vorerst nicht mehr einzusetzen. Mit diesem Schritt solle die Flugsicherheit gewährleistet werden. Die CAAC will nun Boeing und die US-Behörden kontaktieren.

Auch Ethiopian Airlines erteilte allen baugleichen Maschinen ein Startverbot. "Auch wenn wir die Unglücksursache nicht genau kennen, haben wir uns entschlossen, diese Maschinen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme am Boden zu belassen", hieß es in einer Mitteilung am Montag.

Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 11. März 2019

Auch die karibische Fluggesellschaft Cayman Airways erklärte, die beiden Boeing 737 Max 8 der Airline blieben vorerst am Boden, bis weitere Informationen zu dem Unglück in Äthiopien vorlägen. Der Flugzeugtyp wird von Hersteller Boeing seit 2017 ausgeliefert. Österreichische Fluglinien haben den Typ nicht im Einsatz.

Auch Indonesien hat ein Startverbot verhängt. Alle Maschinen vom baugleichen Typ Boeing 737 Max 8, die indonesischen Fluggesellschaften gehören, müssen bis auf Weiteres am Boden bleiben, wie das Verkehrsministerium in Jakarta am Montag mitteilte. Insgesamt gibt es in dem südostasiatischen Land elf dieser Maschinen.



Norwegian Air hat indes angekündigt die Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX 8 weiter in Betrieb zu lassen. Derzeit gibt es insgesamt 18 Maschinen in der Flotte. Bis 2021 sollen insgesamt 70 davon im Einsatz sein.

Aktien unter Druck

Der Absturz setzt auch dem französischen Flugzeug-Zulieferer Safran zu. Die Aktien des Unternehmens, das die Triebwerke der Unglücksmaschine lieferte, fielen am Montag in Paris um 1,9 Prozent. Die in Frankfurt notierten Aktien von Boeing brachen bei dünnen Umsätzen um zehn Prozent ein. Die Papiere des Rivalen Airbus legten dagegen 0,9 Prozent zu.

Feier für Modell 777 wird verschoben

Ein Boeing-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu Chinas Entscheidung ab. Der Flugzeughersteller kündigte allerdings an, dass er die für Mittwoch in Seattle geplante Feier zur Vorstellung des neuen Modells 777x wegen des Unglücks verschieben werde. Man konzentriere sich nach dem Absturz der Maschine vom Typ 737 Max 8 darauf, die betroffene Fluglinie zu "unterstützen", hieß es zur Erläuterung. Zugleich betonte ein Sprecher, dass es bei der Auslieferung des neuen Großraumflugzeugs keinerlei Verzögerung gebe. Der Ultralangstreckenflieger setzt wie die Unglücksmaschine auf eine Spritspar-Technologie und soll etwa Flüge von Deutschland nach Australien ohne Tankstopps ermöglichen.

157 Menschen ums Leben gekommen

Bei dem Unglück in Äthiopien kamen alle 157 Menschen an Bord ums Leben. In Äthiopien wurde am Montag ein Trauertag ausgerufen. Über die Ursache wurde bisher nichts bekannt. Es ist bereits der zweite Absturz einer Maschine dieses erst seit 2017 ausgelieferten Boeing-Modells 737 Max 8 binnen fünf Monaten. Am 29. Oktober 2018 war ein Jet kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt. Die Unglücksursache wird noch untersucht.

Map and death toll by nationality of passengers on the Ethiopian Airlines plane which crashed near Bishoftu in Ethiopia killing all 157 people on board pic.twitter.com/K83BC31lNd — AFP news agency (@AFP) 11. März 2019

Die CAAC sprach von einer gewissen Ähnlichkeit der Fälle. So seien beide Maschinen während der Startphase abgestürzt. Der Behörde zufolge haben chinesische Fluggesellschaften 96 Maschinen vom Typ 737 Max in Betrieb.

Indonesien hat Äthiopien angeboten, bei den Ermittlungen nach dem Unglück zu helfen, wie das Nachrichtenportal AP Montagfrüh berichtete.

Indonesia is offering to assist Ethiopia's investigation into the crash of a Boeing 737 MAX 8 plane. The same model of plane, operated by Lion Air, crashed in Indonesia in October. https://t.co/i0KGJ0IYGj — The Associated Press (@AP) 11. März 2019

Ein US-Regierungsvertreter nannte es unklar, auf Basis welcher Informationen die Volksrepublik den Beschluss getroffen habe. Ein ähnliches Vorgehen der US-Behörden sei nicht geplant. Die Sicherheitsbilanz des 737 Max in den USA sei glänzend.

Kritik an Boeing

Nach dem Absturz in Indonesien hatten Luftfahrtexperten kritisiert, Boeing habe die Fluggesellschaften und Piloten nicht ausreichend über ein neues System gegen Strömungsabrisse informiert. Kritisiert wurde auch das Piloten-Training für das neue Modell.

Allerdings hätte die Lion-Air-Maschine laut einem vorläufigen Untersuchungsbericht der indonesischen Behörden wegen gravierender technischer Mängel nicht starten dürfen. Die Maschine hatte demnach Probleme mit den Geschwindigkeitsmessern und den AOA-Sensoren, die Daten zum Auftrieb eines Flugzeugs liefern. Der endgültige Untersuchungsbericht steht noch aus.

Boeing 737-800MAX abgestürzt: Suche nach Unglücksursache Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien hat der Geschäftsführer der betroffenen Fluglinie auf einer Pressekonferenz eingehende Untersuchungen angekündigt. AFP "Es ist zu früh, um über die Ursache des Unfalls spekulieren zu können. Weitere Ermittlungen sind in Zusammenarbeit mit dem Flugzeughersteller Boeing, der Ethiopian Civil Aviation Authority und anderen internationalen Organisationen im Gange", meinte der Geschäftsführer der Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam. AFP Tewolde GebreMariam machte sich selbst vor Ort ein Bild. AFP Sobald die Unfallursache geklärt sei, würden entsprechende Informationen bereitgestellt. GebreMariam versicherte am Sonntagnachmittag, seine Gesellschaft wolle "die Familien der Opfer mit allen nötigen Mitteln unterstützen". (c) AP (Yidnek Kirubel) Die verunglückte Boeing 737-800MAX war Sonntagfrüh von Johannesburg nach Addis Abeba geflogen und sollte von dort Reisende nach Nairobi bringen. Erst kürzlich - am 4. Februar - wären an der Maschine "strenge Wartungen" durchgeführt worden, sagte GebreMariam. (c) AP (Yidnek Kirubel) Gesteuert wurde das Flugzeug von einem erfahrenen Piloten, der 8.000 Flugstunden absolviert hatte. Bei dem Unglück kamen laut nunmehrigen Angaben der Fluglinie 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder aus 35 verschiedenen Nationen ums Leben. (c) AP (Yidnek Kirubel) (c) AP (Yidnek Kirubel) (c) AP (c) AP (Yidnek Kirubel) (c) AP (c) AP (Yidnek Kirubel) 1/11

Die Ermittlungen zur Ursache des Flugzeugabsturzes in Äthiopien liefen indes am Montag auf Hochtouren weiter. In Kürze sollen auch Experten von Boeing und der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB nach Äthiopien reisen. Unter den 157 Opfern waren auch drei Ärzte aus Österreich, die beruflich nach Sansibar unterwegs waren, wie es vom Außenministerium hieß. Zudem kamen mindestens 19 Mitarbeiter der Vereinten Nationen ums Leben. Die UNO setzte daher am Montag die Flaggen auf halbmast.

Ein Video zeigt die Arbeiten am Absturzort:

VIDEO: Search operation underway at the crash site of the Ethiopian Airlines Boeing 737 near Bishoftu pic.twitter.com/26kl1nylrX — AFP news agency (@AFP) 11. März 2019

Die drei österreichischen Todesopfer des Flugzeugabsturzes in Äthiopien von Sonntagfrüh waren Männer im Alter von 30 und 31 Jahren. Entgegen ersten Meldungen stammten nicht alle aus Oberösterreich, präzisierte das Außenministerium in Wien am Montag die ursprünglichen Angaben. Einer der drei Ärzte kam demnach gebürtig aus Niederösterreich, ein weiterer aus Kärnten.

Ein in Oberösterreich geborener Mediziner war 31 Jahre alt, berichtete Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer. Der 31-Jährige hatte im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz gearbeitet, wie die Pressestelle des Hauses am Sonntagnachmittag der APA bestätigt hatte.

Bei einem weiteren Opfer handelte es sich laut Guschelbauer um einen in Niederösterreich geborenen 31-Jährigen, der in Steyr als Arzt gearbeitet hatte. Ein weiterer ums Leben gekommener 30-Jähriger Österreicher war in Kärnten geboren und hatte offenbar in Wien gelebt.

Alle drei Mediziner wollten laut Ministerium von Addis Abeba mit einer Zwischenlandung in Nairobi nach Sansibar fliegen, "um dort medizinisch zu arbeiten". Die Angehörigen waren bereits am Sonntag verständigt worden, sie wurden psychologisch betreut.

Ein deutscher Pfarrer, der seit dem Jahr 2000 in der evangelischen Gemeinde in St. Ruprecht bei Villach tätig war, kam ebenfalls bei dem Absturz ums Leben. Der 51-Jährige war im Auftrag des Weltkirchenrates unterwegs zur UNO-Umweltkonferenz in Nairobi, teilte der Evangelische Pressedienst für Österreich (epdÖ) am Montag mit. Dort sollte er zur "Wirtschaft des Lebens" und wirtschaftlicher Gerechtigkeit sprechen. Der Geistliche hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Der evangelisch-lutherische Bischof Bünker zeigte sich in der Aussendung "tief betroffen und erschüttert".

Wie ein Schlachtfeld: Boeing 737 stürzte kurz nach Start ab Beim Absturz einer Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines sind alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Das hat die staatseigene Fluggesellschaft über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigt. Die Maschine hatte sich auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi befunden. (c) AP (Mulugeta Ayene) Fassungslosigkeit und Trauer herrschten am Sonntag kurz nach der Nachricht vom Absturz am Flughafen von Addis Abeba. Auch drei Österreicher sollen unter den Todesopfern sein. (c) AP (Mulugeta Ayene) Nach Angaben der Airline brach der Kontakt mit der Maschine kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt ab. Die Maschine hob demnach um 08.38 Uhr (Ortszeit) vom Flughafen Bole International ab, sechs Minuten später brach der Kontakt ab. Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Maschine nahe der Stadt Bishoftu südöstlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba befunden. (c) AP (Khalil Senosi) Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed sprach den Angehörigen sein Beileid aus. "Wir möchten den Familien all derer, die heute auf einem planmäßigen Ethiopian Airlines-Flug nach Nairobi in Kenia ihr Leben verloren haben, unser tiefes Mitgefühl aussprechen", hieß es in einer über Twitter verbreiteten Beileidsbekundung. (c) AP (Khalil Senosi) Die Ursache des Unglücks ist unklar. Laut der Flugüberwachungs-Webseite Flightradar24 soll die Geschwindigkeit während des Steigflugs geschwankt haben. (c) AP (Khalil Senosi) Für die Angehörigen wurde eine Hotline eingerichtet. (c) AP (Mulugeta Ayene) (c) AP (Elias Masseret) (c) AP (Elias Masseret) (c) APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA (YASUYOSHI CHIBA) (c) APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA (YASUYOSHI CHIBA) (c) APA/AFP/MICHAEL TEWELDE (MICHAEL TEWELDE) (c) APA/AFP/MICHAEL TEWELDE (MICHAEL TEWELDE) (c) AP (Yidnek Kirubel) (c) AP (c) APA/AFP/TWITTER ACCOUNT OF ETHIOPIAN AIR/HO (HO) (c) APA/AFP/MICHAEL TEWELDE (MICHAEL TEWELDE) 1/16

