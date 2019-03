Facebook

Der CEO der Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam reiste zum Unglücksort © Facebook/Ethiopian Airlines

Eine Boeing 737-800MAX, die sich auf dem Linienflug (ET302) von Addis Abeba nach Nairobi befand, ist abgestürzt. Wie ein Sprecher der Fluglinie Ethiopian Airlines bestätigte, befanden sich 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder an Bord. Laut Airline-Sprecher gibt es keine Überlebenden. Die Opfer sollen aus insgesamt 33 verschiedenen Nationen stammen. Unter den Opfern sind auch drei Österreicher. Es handelt sich dabei um drei Ärzte aus Oberösterreich.

Wie Biniam Addisu, der Country Manager von Ethiopian Airlines Austria, am Sonntagnachmittag der APA bestätigte, hatten sich drei Österreicher an Bord der abgestürzten Boeing 737-800MAX befunden. "Die Familien wurden bereits verständigt", teilte Addisu mit.

Wie Peter Guschelbauer, der Sprecher des Außenministeriums, gegenüber der APA präzisierte, hatte ein dreiköpfiges Ärzteteam aus Österreich den Flug angetreten, der von Addis Abeba nach Nairobi gehen sollte. Im Anschluss wollten die drei an Linzer Spitälern tätigen Fachärzte - laut Guschelbauer zwischen 30 und 40 Jahre alt - aus beruflichen Gründen nach Sansibar weiterreisen.

In den sozialen Medien kursierten Listen mit den Nationen, aus denen die Todesopfer stammen. Offiziell bestätigt sind Opfer aus Kanada, China, den USA, Kenia, Äthiopien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Indien und der Slowakei.

My deeply felt condolences to the people of Ethiopia following the crash of the Ethiopian Airlines plane. My prayers are with the families and relatives of victims.#ET302 pic.twitter.com/s4bAOLun5F — Shadrack Khalifha🇰🇪 (@shadrack1017) 10. März 2019

Absturz sechs Minuten nach Start

Der Absturz hatte sich bereits sechs Minuten nach dem Start ereignet und zwar im Gebiet von Bishoftu. Die Maschine hatte um 8.38 Uhr vom Flughafen Bole International abgehoben und war um 8.44 Uhr abgestürzt. Der Kontakt mit der Maschine sei wenige Minuten nach dem Abflug abgebrochen, teilte die Fluggesellschaft mit.

Kapitän wollte umkehren

Laut dem CEO von Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam wollte der Kapitän umkehren, weil er Probleme mit dem Flugzeug hatte. Ihm war auch grünes Licht dafür gegeben worden, wie die BBC berichtet.

Das Flugzeug war zuvor am Sonntagmorgen am Flughafen Bole International von Südafrika kommend gelandet. Es soll mehr als drei Stunden am Boden gewesen sein, bevor es zum Todesflug gestartet war.

Parallelen zum Abturz der Lion-Maschine Der Absturz am heutigen Sonntag erinnert an jenen des Lion-Air-Flugs 610. Eine Boeing derselben Reihe (737 MAX) war am 29. Oktober 2018 kurz nach dem Start ins Meer vor der Insel Java gestürzt. Alle 189 Insassen kamen damals bei der Katastrophe ums Leben. Ein Untersuchungsbericht der indonesischen Behörden hatte im November ergeben, dass das Flugzeug wegen gravierender technischer Mängel nicht hätte starten dürfen.

Augenzeuge berichtet

Der Augenzeuge Bekele Gutema berichtete gegenüber der BBC, dass die Explosion sehr stark gewesen sei und alles niedergebrannt wäre. Die Feuerwehr sei gegen 11 Uhr Ortszeit am Unglücksort angekommen. Der Absturz selbst hatte sich schon um 8.44 Uhr ereignet. Vier Helikopter waren im Einsatz.

Der CEO der Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam reiste zum Unglücksort. In einem Facebook-Posting drückt er den Hinterbliebenen sein tiefstes Beileid aus.

Die Pressekonferenz der Ethiopian Airlines zum Nachschauen:

Die Aufzeichnungen von Flightradar zeigten, dass der Flug kurz nach dem Start vom Radar verschwunden ist:

Hier der Verlauf des Fluges wie er von Flightradar aufgezeichnet wurde Foto © Screenshot/Flightradar

Der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed hat den Angehörigen in einer Twitter-Botschaft bereits sein Beileid ausgesprochen. "Wir möchten den Familien all derer, die heute auf einem planmäßigen Ethiopian Airlines-Flug nach Nairobi in Kenia ihr Leben verloren haben, unser tiefes Mitgefühl aussprechen", hieß es in einer über Twitter verbreiteten Beileidsbekundung.





The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10. März 2019

Es soll sich bei dem Flugzeug um ein nagelneues Flugzeug gehandelt haben. Laut der Flugüberwachungs-Webseite Flightradar24 soll die Geschwindigkeit während des Steigflugs geschwankt haben. Der Flugzeugtyp 737 MAX 8 ist ein relativ neues Modell von Boeing und wurde erst seit 2017 in Dienst gestellt. Die Unglücksmaschine selbst soll zum ersten Mal im Oktober 2018 an den Start gegangen sein.

Der Absturzort befindet sich in der Nähe von Bishoftu in Äthiopien. Die Stadt liegt 62 Kilometer südlich von Addis Abeba.

Ethiopian Airlines gehört mit einer Flotte von 108 Flugzeugen zu den größten Airlines Afrikas und zum Verbund der von der Lufthansa mitgegründeten Star Alliance. 66 weitere Jets sind bestellt. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Passagiere auf knapp elf Millionen. Letztmalig war ein Passagierflugzeug der Ethiopian Airlines im Jahr 2010 in einen schweren Unfall verwickelt. Damals explodierte eine Boeing 737-800 nach dem Start im Libanon. 83 Passagiere und sieben Crewmitglieder kamen dabei ums Leben.

Für die Angehörigen wurde eine Hotline eingerichtet.

Below are phone numbers for information



Airport emergency hotline

011 5 17 87 33

0115 17 47 35



For all information necessary

011 5 17 89 45

011 5 17 89 87

011 5 17 82 31

011 5 17 85 58 — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10. März 2019

